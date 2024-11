Pênalti? Carlos Eugênio Simon analisa decisão do árbitro na final da Libertadores

O Botafogo teve um pênalti marcado a favor na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, neste sábado (30). Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem da ESPN, analisou a decisão de Facundo Tello, juiz da partida. O árbitro não marcou em campo, mas voltou atrás após revisão no VAR.

- Quem toca na bola é o Luiz Henrique. Pênalti. O goleiro saiu nos pés do atacante do Botafogo, não pega a bola, pega o pé. É um lance que o VAR tem que sugerir revisão para o árbitro - comentou Simon.

No fim do primeiro tempo, Luiz Henrique foi derrubado na área após choque com o goleiro Everson. O atacante do Botafogo reclamou no gramado, e Facundo Tello foi chamado ao VAR. Alex Telles cobrou e fez o segundo do time carioca, que já havia aberto o placar com o próprio Luiz Henrique.