Rizek analisa derrota do Botafogo contra o Pachuca: ‘Não foi normal’

O Botafogo perdeu para o Pachuca por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Após o jogo, o jornalista André Rizek analisou a eliminação do Glorioso e apontou o desgaste físico como principal fator para o resultado inesperado contra a equipe mexicana.

continua após a publicidade

➡️ Artur Jorge lamenta derrota no Intercontinental e desconversa sobre futuro no Botafogo

➡️ Botafogo x Pachuca: web vai à loucura com gol de Idrissi

Durante o programa "Seleção Sportv", o comunicador "passou pano" para o resultado do Alvinegro em Doha. Para Rizek, o confronto entre as duas equipes fugiu da normalidade devido ao calendário apertado do Botafogo antes da estreia na Copa Intercontinental.

- Em circunstâncias normais, eu abriria o programa alertando que o Mundial de Clubes tem sido um tapa na cara do nosso futebol. De 2022 para cá, os últimos brasileiros que foram para a competição perderam na semifinal ou foram massacrados na final pelo campeão da Champions. Além de tudo isso ser uma verdade indigesta, por mais que muita gente tente negá-la, devo dizer que hoje não foi uma situação normal - disse o jornalista, acrescentando:

continua após a publicidade

- O Botafogo disputou hoje o quinto jogo em 16 dias, cada um em uma cidade diferente… Foram mais de 15 horas de viagem para Doha, no Catar, com mais de seis horas de fuso. Depois de algumas horas no país, teve que entrar em campo contra uma equipe que se mostrou valorosa, de bons jogadores, que superaram o Botafogo desde o começo. Por mais que tenha sido um choque, estou passando pano, mas acho que a situação de hoje foi atípica - concluiu.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Desgaste físico

Esta não foi a primeira que um clube brasileiro apresentou dificuldades físicas em um torneio internacional. O mesmo cenário aconteceu recentemente com Palmeiras, Flamengo e Fluminense, últimos vencedores da Libertadores, que também disputaram um torneio Fifa na reta final do ano.

continua após a publicidade

Nesta temporada, o Botafogo teve apenas dois dias para se preparar para a partida contra o Pachuca. Vale destacar que o Alvinegro se consagrou campeão do Brasileirão no último domingo (8) e desembarcou no Catar na noite da última segunda-feira (9), às vésperas da partida.