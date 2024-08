Pedro Certezas rebate Leila Pereira em Palmeiras x Botafogo: ‘Vive em mundo paralelo’

Pedro Certezas respondeu declaração de Leila Pereira após Botafogo x Palmeiras (Foto: Reprodução/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 20:04 • Rio de Janeiro (RJ)

A classificação do Botafogo sobre o Palmeiras na Libertadores segue repercutindo fora dos gramados. Em programa da TNT Sports, o influenciador Pedro Certezas rebateu uma declaração de Leila Pereira após o jogo. O torcedor do Alvinegro ironizou a fala da presidente do Alviverde sobre o resultado da partida no Allianz Parque.

- Foi uma pena, porque o Palmeiras esteve muito bem. É difícil virar um jogo perdendo de 2 a 0. E, para mim, nós viramos. Esse gol que disseram que bateu na mão é questão de critério. Às vezes bate na mão e dão, outras bate e não dão. Eu não comemoro mais gol do Palmeiras, só depois que é analisado pelo VAR - disse Leila após o jogo.

- Para ela o Palmeiras virou o jogo, e para mim, eu tenho cabelo. Você vive em um mundo paralelo, Leila? "Para mim, o Palmeiras virou o jogo". Para mim, eu sou bilionário, eu sei voar. Tá maluca? Que loucura é essa? "Ah porque disseram que bateu na mão". O cara virou o Giba, dominou na mão. Virou loucura - ironizou Pedro Certezas.

O Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras no Nilton Santos por 2 a 1. Na volta, no Allianz Parque, o placar terminou empatado em 2 a 2, e o Alvinegro avançou às quartas de final. Eliminado, o Alviverde agora foca apenas no Brasileirão.