Pedro Certezas revela sensação antes do VAR em Botafogo x Palmeiras: ‘Virou um cemitério’

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 14:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Botafogo e Palmeiras foi um verdadeiro teste para cardíaco. A partida, que garantiu o time carioca nas quartas de final da Libertadores, teve emoção até o fim com gol anulado pelo VAR nos últimos minutos. A situação deixou o comentarista botafoguense Pedro Certezas nervoso. No programa "De Placa", ele comentou sobre a sensação.

- A bola na trave eu nem senti, porque eu tinha morrido. No 3x2, o sentimento foi que uma quadrilha, ano passado, tinha matado meu pai e voltou para matar minha mãe, esse ano. O sentimento foi como se tivessem assassinando minha família. (...) Não era um velório, virou um cemitério. Parecia que estavam todos mortos. Depois, alguém falou assim: "Vai chamar o VAR, foi mão". O sentimento nessa hora era de milagre - disse Certezas.

Palmeiras e Botafogo empataram em 2 a 2, pelas oitavas de final da Libertadores, e o time carioca avançou pela vantagem no placar agregado. O Glorioso venceu o primeiro jogo, no estádio Nilton Santos, por 2 a 1.

Nos acréscimos do segundo tempo do confronto de volta, Gustavo Gómez marcou o que seria a virada, mas o VAR anulou o gol. Igor Jesus, Savarino, Flaco López e Rony balançaram as redes nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque.

Com a vitória, o Botafogo agora precisa aguardar o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional-URU para saber seu adversário na fase seguinte. O próximo compromisso do time comandado por Artur Jorge é pelo Brasileirão no domingo (25), contra o Bahia, às 16h, no horário de Brasília.