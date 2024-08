Programa da Globo provoca Palmeiras após eliminação contra o Botafogo; veja

Palmeiras foi eliminado na Libertadores diante do Botafogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 06:50 • São Paulo (SP)

Conhecido por brincar com resultados de futebol, o perfil oficial do programa "Globo Rural" não perdoou a eliminação do Palmeiras diante do Botafogo na Libertadores. Após o resultado no Allianz Parque, a conta publicou uma matéria sobre porcos, mascote do Alviverde.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Você até chegou a pensar que não, mas porco tem medo de fogo sim - escreveu o perfil do Globo Rural no "X".

A publicação teve grande repercussão nas redes sociais na noite da última quarta-feira (21). No último fim de semana, o perfil do "Globo Rural" já havia tirado sarro do Flamengo após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Botafogo, no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras no Nilton Santos por 2 a 1. Na volta, no Allianz Parque, o placar terminou empatado em 2 a 2, e o Alvinegro avançou às quartas de final. Eliminado, o Alviverde agora foca apenas no Brasileirão.