Pedro Certezas perde a paciência com Davide Ancelotti: ‘Trabalho duro’

Não deu para o Botafogo. O Glorioso perdeu para o São Paulo por 1 a 0, neste domingo (14), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um novo resultado negativo na temporada, o comentarista Pedro Certezas, da TNT Sports, perdeu a paciência com o treinador Davide Ancelotti.

Através de uma publicação nas redes sociais, o influenciador evidenciou toda a frustração com a temporada do clube carioca. Certezas não poupou criticas ao atual técnico da equipe e mostrou preocupação para o restante da disputa do Brasileirão.

- Sensação que o davide ancelotti tá destreinando o time. Semana após semana vemos uma piora gradual e calculada da equipe. Um jogo tem perda de entrosamento, depois ausência de finalização, depois a inexistência de troca de passes e assim sucessivamente. Trabalho duro e aplicado - desabafou o influenciador.

Como foi São Paulo x Botafogo?

Texto por: Ulisses Lopresti

O Tricolor não sentiu os desfalques e começou melhor a partida. Logo aos seis minutos, Enzo Díaz cruzou na medida para Dinenno completar na pequena área e abrir o placar. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa do São Paulo, e ele se emocionou na comemoração.

A aposta do Botafogo era nos contra-ataques, o time frequentou a entrada área adversária, mas com muitas dificuldades para criar. Por outro lado, o São Paulo era mais objetivo. Tapia teve a segunda melhor chance do jogo ao finalizar após passe de Cedric, mas a bola passou por cima do travessão.

Enzo Díaz quase marcou um golaço no MorumBis. O lateral cobrou falta e acertou a trave. Neto, goleiro do Botafogo, ainda tentou a defesa, mas acabou batido no lance. Pouco depois, o jogador deixou o campo lesionado para a entrada de Léo Linck. O primeiro tempo terminou com três finalizações do São Paulo e nenhuma do adversário.

Assim como no primeiro tempo, o São Paulo foi letal nos primeiros minutos. Tapia foi lançado nas costas da marcação, finalizou forte e marcou o segundo gol. Wilton Pereira Sampaio viu impedimento no lance e anulou a jogada.

Crespo promoveu a reestreia de Rigoni. O argentino entrou no lugar de Dinenno aos 15 minutos da segunda etapa. A melhor finalização do Botafogo na partida foi com Matheus Martins, que entrou no intervalo. O atacante aproveitou bate e rebate na área, finalizou de primeira e a bola foi para fora.

Os mandantes eram mais incisivos no ataque. Sabino ficou perto de ampliar o placar com um chute de fora da área, que passou perto do travessão. Davide Ancelotti mudou muitas peças no Botafogo e promoveu a entrada de titulares, como Marlon Freitas.

A equipe carioca passou a ter mais volume de jogo nos minutos finais, e teve suas chances com Cuiabano e Joaquim Correa, mas Rafael estava lá para defender. Nos acréscimos, Rigoni finalizou na trave. O jogo terminou com a vitória por placar mínimo do São Paulo.