‘Ridícula’: Everaldo Marques revoltou fãs de Lady Gaga ao elogiar cantora, em 2017

O show de Lady Gaga acontece neste sábado (3) na Praia de Copacabana, que está lotada com milhares de fãs da cantora. Estes mesmos admiradores da artista se revoltaram com o narrador Everaldo Marques durante transmissão da ESPN, em 2017. Na oportunidade, o locutor usou o bordão "ridícula" para elogiar a norte-americana.

Lady Gaga foi a atração do Super Bowl em 2017, quando Everaldo Marques era o narrador da partida. Logo após o fim do show da cantora no intervalo, o locutor elogiou a artista. No entanto, os fãs da norte-americana, que não conheciam a narração de Evê, detonaram o profissional nas redes sociais.

- Palmas! Palmas! O Tocantins inteiro para você, Lady Gaga. Você é ridícula! - disse Everaldo na transmissão.

No ano passado, durante papo no Charla Podcast, o narrador, que hoje atua na Globo, relembrou a história.

- Teve uns três minutos entre o intervalo e voltar para o ar. O meu celular estava derretendo nesses três minutos. Entrei no twitter e meu nome estava nos trending topics pela primeira vez. Aí quando voltou eu tive que explicar no ar. Mas ali eu já tinha recebido ameaças, já tinham invadido minha página no Facebook… Mas hoje o pessoal já entendeu que eu acho ela o máximo. É só um bordão elogioso - disse Everaldo Marques.

Show de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Lady Gaga desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (29) e está hospedada no tradicional hotel Copacabana Palace. Fãs foram para a porta do hotel nos últimos dias em busca de uma aparição da cantora na janela. A Prefeitura estima que mais de 1 milhão de pessoas estarão presentes nas areias da Praia de Copacabana para apreciarem a atração.