A cantora norte-americana Lady Gaga protagonizou um grande show na Praia de Copacabana no último sábado (4). A atração, que foi televisionada pela Globo, teve grande repercussão na web, e alguns internautas ligados a futebol não perderam a oportunidade de brincar com a situação.

Em vários momentos do show, Lady Gaga fazia um gesto com a mão semelhante ao usado por Vitor Roque para comemorar gols. Os internautas não deixaram a situação passar despercebida e citaram o jogador do Palmeiras nas redes sociais.

Durante a música "How Bad You Want Me”, do álbum “Mayhem”, dançarinos da cantora vestiram a camisa da Seleção Brasileira. A situação também teve grande repercussão nas redes.

Em outro momento, a artista colocou a mão no ouvido para pedir a voz do público. Internautas não perdoaram e compararam a comemoração de jogadores de futebol em provocação à torcida adversária.

Veja a repercussão nas redes:

E se Lady Gaga fosse brasileira?

O Lance perguntou para a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, para qual time da cantora torceria, e a resposta foi: Flamengo.

Paixão e energia: Lady Gaga é conhecida por sua personalidade vibrante e energética, o que se alinha com a paixão e a energia da torcida do Flamengo. Estilo e moda: O Flamengo tem uma história rica e uma identidade visual forte, o que pode apelar para o senso de estilo e moda de Lady Gaga. Popularidade: O Flamengo é um dos clubes mais populares do Brasil, e Lady Gaga provavelmente seria atraída pela sua base de fãs grande e dedicada. Cultura: A cultura do Flamengo é conhecida por ser vibrante e acolhedora, o que pode se alinhar com os valores de inclusão e aceitação que Lady Gaga defende em sua música e carreira.