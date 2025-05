Lady Gaga: veja atletas que são fãs da diva pop

A cantora Lady Gaga se apresenta neste sábado (3), no Rio de Janeiro, e sua influência vai além da música. Ao longo dos anos, atletas brasileiros e internacionais demonstraram admiração pela artista, seja pelo estilo ousado ou pela conexão com sua obra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Entre os nomes mais conhecidos está o ginasta Diego Hypólito. O medalhista olímpico acompanhou de perto o show da cantora em 2012, no Parque dos Atletas, na capital fluminense. Na ocasião, Hypólito esteve na área VIP, ao lado de outros famosos, conforme registrou a imprensa na época.

Entre os brasileiros do futebol, Luan Peres e Ronaldo entram na lista. Durante o período de quarentena em 2020, o zagueiro do Santos compartilhou em suas redes sociais um vídeo treinando ao som de "Stupid Love", de Lady Gaga, ao lado de sua namorada. Já Fenômeno, em novembro de 2012, assistiu ao show de Lady Gaga em Porto Alegre, na área VIP, durante sua visita à cidade para divulgar o Jogo Contra a Pobreza.

continua após a publicidade

No tênis, a norte-americana Bethanie Mattek-Sands ficou conhecida como a “Lady Gaga das quadras” por suas roupas extravagantes e ousadas. Ela chegou a vestir criações de Alex Noble, estilista ligado à própria Gaga, durante torneios importantes como o US Open. Em 2015, em entrevista durante o Rio Open, Mattek-Sands afirmou que adorava fantasias e que se inspirava na cantora.

Na seleção brasileira de vôlei, jogadoras como Camila Brait, Dani Lins, Juciely e Léia também revelaram apreço pela artista. Durante uma viagem para a Holanda, em 2015, o grupo visitou o museu Madame Tussauds e registrou fotos ao lado da estátua de cera da cantora.

continua após a publicidade

Camila, Léia, Dani e Juciely ao lado da representação de Lady Gaga (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Visual novo de Neymar em Santos x CRB repercute na web

O evento, intitulado "Mayhem on the Beach", faz parte da iniciativa "Todo Mundo no Rio" e é promovido pela prefeitura em parceria com a produtora Bonus Track. A expectativa é de que mais de 1,5 milhão de pessoas compareçam ao espetáculo, que será transmitido ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow.

Com a expectativa de um grande público e a presença de fãs de todo o país, o evento reforça a conexão de Lady Gaga com o Brasil e sua influência que transcende a música, alcançando também o mundo esportivo.