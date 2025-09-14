Torcedores reclamam de possível pênalti em Neymar: ‘Quase matou’
Lance polêmico aconteceu em Atlético-MG x Santos
O primeiro tempo de Santos e Atlético-MG, deste domingo (14), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Logo no início da partida, o atacante Neymar se envolveu em um possível pênalti não marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. A polêmica viralizou nas redes sociais.
O lance aconteceu aos cinco minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 10 do Santos recebeu um passe na medida dentro da área atleticana. O atacante finalizou de primeira a bola e na continuidade da jogada foi atingido por um carrinho de Gustavo Scarpa.
Em campo, Bruno Arleu não marcou a possível penalidade. O VAR também não entrou em ação para consultar uma revisão da jogada. A decisão da arbitragem incomodou Neymar e alguns torcedores nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:
