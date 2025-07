Jornalistas pedem cartão vermelho após lance polêmico em Flamengo x Atlético

Flamengo x Atlético-MG é o jogo que está agitando a noite de Campeonato Brasileiro neste domingo (27). Até o intervalo, a partida não teve gols, mas contou com um lance muito polêmico, que rendeu cobrança de cartão vermelho por alguns jornalistas.

Jornalistas pedem expulsão de Fausto Vera

Na parte final do primeiro tempo, Gonzalo Plata foi lançado em profundidade, tomou a frente de Fausto Vera, e foi derrubado pelo volante do Galo. Ramon Abatti Abel, árbitro de Flamengo x Atlético-MG, marcou falta e deu cartão amarelo.

O VAR até chamou o árbitro para analisar duas coisas: um possível pênalti, ou uma expulsão, já que Fausto Vera era o último homem. A decisão do árbitro foi de manter a falta e o cartão amarelo. A decisão revoltou alguns torcedores.

Escalações de Flamengo e Atlético-MG

Cuca manda uma equipe com novidade. O treinador não conta com Lyanco, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alan Franco retorna após ser desfalque na Sul-Americana. Igor Gomes deixou os 11 titulares para o retorno de Cuello à equipe principal.

Escalação do Galo: Everson; Saravia, Igor Rabello, Júnior Alonso; Alan Franco,Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello Hulk e Rony.

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Atlético-MG na noite deste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, o Rubro-Negro terá Allan e Plata, recuperadores de lesão, no time titular. Pedro também começa jogando.

A equipe carioca entra em campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro.

Esse será o primeiro jogo de Matías Viña no time titular desde o seu retorno aos jogos após se recuperar de grave lesão no joelho direito.