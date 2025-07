Decisão da arbitragem em São Paulo x Fluminense causa revolta: ‘Impossível’

São Paulo x Fluminense estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (27) no Morumbis. Até aqui, melhor para os donos da casa, que vencem por 2 a 0 com gols de Arboleda e Ferreirinha. Uma decisão da arbitragem revoltou torcedores do Tricolor Carioca e causou polêmica na web.

No começo do segundo tempo, o Tricolor Paulista teve um gol anulado. Bobadilla finalizou e a bola bateu no braço de Luciano, invalidando o gol. Logo depois, Marcos Antônio encontrou Ferreirinha dentro da área, completamente livre de marcação, e ele cabeceou no canto de Fábio.

O lance era bastante ajustado, e o VAR demorou para confirmar o gol. A linha traçada gerou revolta dos torcedores do Fluminense na web. Veja abaixo.

Linhas traçadas em São Paulo x Fluminense (Foto: Reprodução)

Veja lance e reação dos torcedores após gol em São Paulo x Fluminense

Escalações das equipes para o jogo

No lugar de André Silva, artilheiro do Tricolor Paulista na temporada, Ferreirinha assumiu o lugar. No mais, o sistema de Crespo foi mantido para São Paulo x Fluminense. Com três zagueiros, jogam Arboleda, Ferraresi e Alan Franco. No meio de campo, Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Enzo Díaz compõem a escalação. Ao lado de Dinenno, Luciano - um dos destaques desde a chegada do argentino. O camisa 10 participou de todos os gols do Tricolor desde quando Crespo assumiu o comando do time.

No banco, alguns nomes de Cotia chamam atenção. Entre eles, o volante Negrucci e o meia Rodriguinho. Quanto aos lesionados, nenhum retorna para enfrentar o Fluminense. A escalação do São Paulo é formada por Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Ferreirinha e Luciano.

Para enfrentar São Paulo x Fluminense, Mano Menezes seguiu o rodízio que aplicou desde a sua chegada e mudou novamente os 11 iniciais. Mudanças ocorreram em todos os setores do campo e possivelmente no esquema tático.

Oitavo colocado no Brasileirão com 20 pontos conquistados - sete atrás do RB Bragantino -, o Tricolor busca se aproximar do G4 para garantir vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores.

Assim, o Fluminnese está escalado para enfrentar o São Paulo com: Fábio; Manoel, Thiago Silva, Freytes e Guga; Bernal, Martinelli e Lima; Jhon Kennedy, Canobbio e Eve.