Após o empate sem gols do Santos diante do Fluminense neste domingo (31), o goleiro Brazão utilizou as redes sociais para mostrar ferimentos em seu braço, após embate com jogador do Fluminense. Na legenda, Brazão seguiu os passos de Neymar e aproveitou para criticar a postura da arbitragem. Nenhum cartão foi aplicado no lance.

- Os critérios são sempre diferente para nós. Ainda tive que escutar que foi um contato leve - desabafou.

Brazão mostra braço arranhado após Santos x Fluminense (Foto: Reprodução)

O árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, também não passou ileso de críticas do camisa 10 do Santos. Além de ter usado as entrevistas concedidas durante a após a partida para protestar, seus redes sociais também foram palco das reclamações.

Neymar mostrou a perna com arranhões e exclamou: "Sei que não posso me irritar e tomar (cartão) amarelo... mas toda vez é isso, por mais que seja sem intenção, também é vermelho! Minha irritação é que essas entradas podem virar longos 10 meses".

Após o apito final, o atacante do Santos disse que o "VAR atrapalhou o bonito do futebol" e sugeriu mudanças sobre o assunto impedimento.

- Mais uma vez o VAR atrapalhou o bonito do futebol, né? São detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, isso aí sair outra coisa, não sou eu que mando, é só uma opinião que eu tenho - disse o camisa 10 santista.

Próximo compromisso do Santos

O Santos volta a entrar em campo apenas no dia 14 de agosto, após a Data Fifa. O adversário será o Atlético-MG, na Arena MRV, às 16h (de Brasília).