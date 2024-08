PC Oliveira explica expulsão de Abel Ferreira e analisa polêmicas de Palmeiras x Flamengo

PC Oliveira analisou polêmicas de Palmeiras x Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi expulso no fim do jogo contra o Flamengo, na última quarta (7), após segurar e balançar a calça na região da genitália. Durante o "Troca de Passes", o ex-árbitro Paulo César de Oliveira explicou o cartão vermelho para o português e analisou outras polêmicas do jogo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No primeiro tempo, o Flamengo reclamou de um possível pênalti em Gerson. Para PC, Daronco acertou ao não marcar a infração. O comentarista também concordou com a decisão do árbitro de não assinalar penalidade no toque da bola no braço de Murilo na área. O ex-árbitro também corroborou com a expulsão de Abel Ferreira.

- Mesmo que o quarto árbitro tenha visto e não tenha tomado uma atitude, o VAR tem que intervir. E isso está no protocolo. Quando ocorre uma conduta ou gesto extremamente abusivo, ofensivo ou injurioso, o VAR tem que recomendar a revisão - começou PC Oliveira.

➡️Pênalti? Ex-árbitro analisa lance de Palmeiras x Flamengo e critica Daronco

- E com um detalhe, não há limite de tempo para a informação. Diferentemente de uma decisão técnica, que o jogo reinicia e o VAR não pode interferir mais, quando há esse tipo de gesto, o VAR pode sim intervir. A imagem é muito clara, é passível de expulsão - completou.