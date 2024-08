Pênalti? Ex-árbitro analisa lance de Palmeiras x Flamengo e critica Daronco

Gerson caiu na área e rubro-negros pediram pênalti contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 21:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance gerou polêmica no primeiro tempo de Palmeiras x Flamengo, nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Gerson caiu na área após dividir uma bola com Vitor Reis e torcedores rubro-negros pediram pênalti na jogada. Para o ex-árbitro Sálvio Spínola, a penalidade, de fato, não ocorreu.

- A linguagem corporal do Daronco não foi correta. Ele indica com uma mão, depois vai com a outra, e aí faz o símbolo da bola... O Vitor está com o pé no chão, sem ter o contato do Gerson, não vi movimento de "rapa", não tem a alavanca derrubando. Para mim, não é pênalti - comentou Sálvio, na "Prime Video".

O VAR não chamou Anderson Daronco para revisar o lance, e Gerson ficou alguns minutos deitado no gramado reclamando de dores. O primeiro tempo terminou com a vitória de 1 a 0 do Palmeiras, com gol do zagueiro Vitor Reis. No jogo de ida das oitavas, o Flamengo venceu o Alviverde no Maracanã, por 2 a 0.