Narração de Villani em Flamengo x Fluminense viraliza: ‘Foi enganado duas vezes’

Narrador do clássico entre Flamengo e Fluminense na Globo, Gustavo Villani foi "traído" pelo VAR no fim do jogo no Maracanã. Nas duas vezes em que o Rubro-Negro balançou as redes, o locutor gritou: "Acabou!". Contudo, os dois tentos foram anulados pelo árbitro de vídeo.

- Juninho fintou, rolou, Plata! Acabou! Gol do Flamengo, do campeão! Plata! - narrou Villani no primeiro gol, que acabou anulado por uma falta.

- Juninho rolou para trás, atenção, Michael! Acabou! Gol do Flamengo! Michael! - narrou o locutor no segundo gol, anulado por impedimento.

O primeiro gol do Flamengo saiu aos 41 minutos do segundo tempo, mas o VAR pegou uma falta de Juninho no início da jogada. Já o segundo foi anulado por impedimento do atacante, também no início da jogada. Com o 2 a 1 no jogo de ida, o Rubro-Negro conquistou o título carioca.

