Paulinho, do Palmeiras, desfila no São Paulo Fashion Week; confira
Jogador trocou os campos pela passarela
A convite do estilista Dario Mittmann, o jogador Paulinho, do Palmeiras, trocou os campos pela passarela e desfilou no São Paulo Fashion Week, na noite desta quinta-feira (16). Em recuperação de uma lesão na perna direita, o atacante marcou presença no evento de moda mais importante da América Latina.
Após o evento, Paulinho destacou a importância de representar a cultura suburbana em um evento desse tamanho. O jogador enfatizou a luta contra intolerância religiosa e preconceitos, defendendo a presença de negros em espaços historicamente restritos pela sociedade.
— Acho que agora nós (nascidos no subúrbio) estamos num momento de representatividade num local onde nunca fomos muito representados. Eu, como macumbeiro, homem preto, sei a importância que tenho de estar nesse papel hoje, então tento usar esse espaço para sempre lutar por aquilo que ainda sofremos, tanto com a intolerância religiosa como com diversos preconceitos, já que as pessoas ainda acham que pretos não podem estar em determinados lugares.
Veja imagens de Paulinho na São Paulo Fashion Week
Paulinho retorna ao Palmeiras ainda em 2025?
A tendência é que Paulinho volte a atuar apenas na próxima temporada. Em cronograma individualizado do Núcleo de Saúde e Performance, o atacante realiza atividades na Academia de Futebol, mas sem contato com o restante do elenco alviverde.
➡️Palmeiras: como o metanol mudou rotina nos arredores do Allianz
O retorno antes do previsto de Bruno Rodrigues, por sua vez, aumenta as esperanças da torcida em ver Paulinho em ação ainda em 2025. Vivo nas duas competições, o Palmeiras ocupa atualmente a liderança do Brasileirão e segue vivo na Libertadores. A equipe enfrenta a LDU nas semifinais.
