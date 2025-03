Paulinho, do Palmeiras, aparece beijando duas mulheres no Carnaval; veja vídeo

Paulinho, recém-chegado ao Palmeiras, apareceu em publicação de perfil de fofoca no Instagram curtindo carnaval, nesta segunda-feira (4). O atacante foi flagrado aos beijos com uma mulher loira na parede do evento. O outro vídeo mostra o jogador trocando carícias com uma outra mulher, dessa vez morena.

De acordo com o perfil que fez a publicação, "condominiodafifi", o jogador estaria no evento "CarnaRildy", no Rio de Janeiro. O flagra com as duas mulheres, inclusive, não teria tido muito tempo de diferença.

"Paulinho, jogador do Palmeiras, aproveitou ao máximo o CarnaRildy e não perdeu tempo! Primeiro, foi visto aos beijos com uma loira e, pouco depois, com uma morena. Afinal, Carnaval é sinônimo de liberdade, né? Nessa época, ninguém é de ninguém e todo mundo curte sem compromisso! Nesse caso, sorte das escolhidas da noite, não é mesmo?"

Palmeiras oficializa contratação de Paulinho

Paulinho é o novo jogador do Palmeiras. O clube oficializou na tarde do dia 31 de dezembro a contratação do ex-atacante do Atlético-MG, que chega como o segundo reforço do clube para a temporada 2025.

O vínculo de Paulinho com a equipe paulista será válido por cinco temporadas, até dezembro de 2029. Além dos 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões), o negócio envolveu as transferências de Gabriel Menino e Patrick, capitão do sub-20, para o Galo. O Palmeiras manteve parte dos direitos econômicos da dupla.

Após o término da temporada, o atacante foi submetido a um procedimento cirúrgico devido a um problema na canela direita. A lesão, no entanto, não é considerada grave, e Paulinho deve estar disponível a partir de abril — antes do início do Mundial de Clubes.