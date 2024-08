De quantas provas Ana Sátila participa nas Olimpíadas?

Ana Sátila em prova nos Jogos Olímícos de Paris (Foto: Bertrand GUAY / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 13:52 • Paris (FRA)

Ana Sátila vem chamando a atenção do público nas Olimpíadas de Paris. No entanto, esse destaque não é - pelo menos até este domingo (4) - por medalhas conquistadas ou por seu desempenho nas competições, e sim pela grande quatidade de provas disputadas pela atleta do Brasil.

A brasileira vem participando de disputas em Paris desde o primeiro dia oficial de competições, em 27 de julho. Isso acontece porque a canoagem slalom, modalidade da qual Ana Sálila faz parte, é dividida em três eventos: C1 (canoa individual), K1 (caiaque simples) e o caiaque cross, este último novidade dos Jogos 2024.

Na canoagem slalom K1, Ana Sátila participou de duas descidas eliminatórias no individual feminino no dia da estreia, além da semifinal e final no seguinte. A brasileira acabou na quarta colocação da prova e bateu na trave por medalha.

Já no dia 30, terça-feira, foi a vez das primeiras disputas no C1, a canoa individual. Mais uma vez, Ana fez duas decidas, se classificando para as fases finais. Na quarta (31), a atleta voltou às aguas para a semifinal e decisão da categoria, fazendo o quinto melhor tempo desta vez.

Para fechar sua participação nas Olimpíadas de Paris, Ana Sátila participa ainda do caiaque cross. A brasileira iniciou a disputa na última sexta-feira (2), com a prova contrarrelógio. No dia seguinte, participou da primeira rodada eliminatória, e precisou ainda competir na repescagem para avançar na categoria. Neste domingo (4), disputou bateria das oitavas de final e se classificou às quartas, que acontecerão na segunda-feira (5).

Ao todo, Ana Sátila já participou de 12 provas nas Olimpíadas de Paris. O número pode chegar a 15, com a já confirmada 13ª sendo a disputa das quartas de final do caiaque cross; caso se classifique, participará ou das semifinais ou da decisão ou da disputa do bronze.