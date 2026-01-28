Torcedores reagem a Paquetá se despedindo do West Ham 'Por amor'

Lucas Paquetá é o mais novo reforço do Flamengo para a temporada de 2026. O jogador deixou o West Ham United, da Inglaterra, para voltar ao clube que o revelou para o futebol. Em suas redes sociais, o jogador compartilhou um vídeo onde explica aos torcedores do clube inglês o motivo pelo qual deixou o time.

Durante seu discurso, o atleta ressalta que a decisão foi tomada em conjunto com a sua família, mas também para cuidar de sua saúde mental. Paquetá, inclusive, termina a sua fala dizendo que espera que os torcedores um dia entendam que nada é mais reconfortante que voltar pra casa.

"Recusei sim, ir pra times rivais e continuar na Europa. Eu nunca pedi pra ir embora, eu pedi sim pra voltar pra minha casa. Espero que um dia vocês entendam que nada é mais confortante que voltar pra casa"

Lucas Paquetá, pelo Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)

Éric Faria faz discurso sobre a volta de Paquetá ao Flamengo

"Fala, feras…

Um relato em cima dessa mini novela do Paqueta e o retorno dele ao Flamengo. E pros torcedores rubro-negros é algo muito forte…

Há dias, ele vive um estado de euforia, ansiedade, emoção. Parece que a vida está praticamente paralisada à espera de ouvir: "pega as malas e vai pro aeroporto".

Quem o conhece mais de perto, na intimidade, nunca o viu como agora. Já chorou, CHOROU MESMO, inúmeras vezes com o passo a passo das conversas, com o vai e vem, com os ponteiros do relógio que não chegam na tão sonhada hora do embarque pro Rio.

Não é da boca pra fora. Outras propostas com cifras altíssimas foram rejeitadas por seu staff antes de chegarem ao proprio Paqueta. Desde o início, ele só queria o Flamengo. Deixou claro pro seu treinador no West Ham que não conseguiria mais jogar ali. A cabeça, o coração e a alma já estavam no Ninho do Urubu.

E tome de lágrimas quando os dirigentes, enfim, começaram a se entender. Quanto falta? Pouco…Tic Tac…Tic Tac. Tudo deve ser resolvido, DEVE, nessa quarta-feira e tambem cabe mais um elogio ao técnico Filipe Luis que foi muito decisivo nessa volta do Paqueta.

Mas, rubro-negro, saiba que um de vocês estará em campo assim que ele puder vestir a camisa e jogar…"

Quando o Paquetá chega ao Brasil?

O jogador é aguardado ainda hoje no Rio de Janeiro, mas pode ser anunciado a qualquer momento.