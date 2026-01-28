menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

IA da Rodada #1: tecnologia prevê 'zebras' no Brasileirão

Primeira rodada começa nesta quarta-feira (28)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
14:53
IA da rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
imagem cameraIA da rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A espera acabou, o Brasileirão 2026 já vai começar! Com oito dos dez jogos sendo disputados nesta quarta-feira (28), a curiosidade a respeito dos vencedores dos primeiros confrontos pelo campeonato nacional do ano chega do forte. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos;

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão quilométrico: os desafios do futebol em um país continental

    1.
  1. Coritiba x Bragantino - Coritiba vence
    2. 2.
  2. Remo X Vitória - Vitória vence
    3. 3.
  3. Atlético MG x Palmeiras - Atlético MG vence
    4. 4.
  4. São Paulo x Flamengo - Flamengo vence
    5. 5.
  5. Internacional x Athletico PR - Athletico PR vence
    6. 6.
  6. Fluminense x Grêmio - Fluminense vence
    7. 7.
  7. Chapecoense x Santos - Empate
    8. 8.
  8. Mirassol x Vasco - Empate
    9. 9.
  9. Corinthians x Bahia - Corinthians vence
    10. 10.
  10. Botafogo x Cruzeiro - Cruzeiro vence

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

IA crava campeão e rebaixados do Brasileirão

Lance! também consultou uma inteligência artificial para prever o destino dos clubes no torneio. De acordo com o Chat GPT, o troféu seguirá com o Flamengo. A IA disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeã pela segunda vez consecutiva.

➡️ Raio-X do Brasileirão 2026: os extremos da competição mais amada do país

Para a IA, o G4 ficaria assim:

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Atlético MG
  • Grêmio

Além do G4, o Chat GPT também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:

    1.
  1. Vitória
    2. 2.
  2. Chapecoense
    3. 3.
  3. Mirassol
    4. 4.
  4. Remo

🕹️ Aposte na primeira rodada do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias