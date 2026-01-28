IA da Rodada #1: tecnologia prevê 'zebras' no Brasileirão
Primeira rodada começa nesta quarta-feira (28)
A espera acabou, o Brasileirão 2026 já vai começar! Com oito dos dez jogos sendo disputados nesta quarta-feira (28), a curiosidade a respeito dos vencedores dos primeiros confrontos pelo campeonato nacional do ano chega do forte. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos;
- Coritiba x Bragantino - Coritiba vence
- Remo X Vitória - Vitória vence
- Atlético MG x Palmeiras - Atlético MG vence
- São Paulo x Flamengo - Flamengo vence
- Internacional x Athletico PR - Athletico PR vence
- Fluminense x Grêmio - Fluminense vence
- Chapecoense x Santos - Empate
- Mirassol x Vasco - Empate
- Corinthians x Bahia - Corinthians vence
- Botafogo x Cruzeiro - Cruzeiro vence
IA crava campeão e rebaixados do Brasileirão
O Lance! também consultou uma inteligência artificial para prever o destino dos clubes no torneio. De acordo com o Chat GPT, o troféu seguirá com o Flamengo. A IA disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeã pela segunda vez consecutiva.
Para a IA, o G4 ficaria assim:
- Flamengo
- Palmeiras
- Atlético MG
- Grêmio
Além do G4, o Chat GPT também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:
- Vitória
- Chapecoense
- Mirassol
- Remo
