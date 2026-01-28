IA da Rodada #1: tecnologia prevê 'zebras' no Brasileirão

A espera acabou, o Brasileirão 2026 já vai começar! Com oito dos dez jogos sendo disputados nesta quarta-feira (28), a curiosidade a respeito dos vencedores dos primeiros confrontos pelo campeonato nacional do ano chega do forte. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos;

1 . Coritiba x Bragantino - Coritiba vence 2 . Remo X Vitória - Vitória vence 3 . Atlético MG x Palmeiras - Atlético MG vence 4 . São Paulo x Flamengo - Flamengo vence 5 . Internacional x Athletico PR - Athletico PR vence 6 . Fluminense x Grêmio - Fluminense vence 7 . Chapecoense x Santos - Empate 8 . Mirassol x Vasco - Empate 9 . Corinthians x Bahia - Corinthians vence 10 . Botafogo x Cruzeiro - Cruzeiro vence

IA crava campeão e rebaixados do Brasileirão

O Lance! também consultou uma inteligência artificial para prever o destino dos clubes no torneio. De acordo com o Chat GPT, o troféu seguirá com o Flamengo. A IA disse que a equipe é muito qualificada, bem preparada e tem tudo para ser campeã pela segunda vez consecutiva.

Para a IA, o G4 ficaria assim:

Flamengo

Palmeiras

Atlético MG

Grêmio

Além do G4, o Chat GPT também previu os quatro times que serão rebaixados no final do ano:

1 . Vitória 2 . Chapecoense 3 . Mirassol 4 . Remo

