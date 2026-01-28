Nova modalidade do Arquiba! paga torcedores para irem ao estádio; entenda
Novidade chamada de "check-in verificado" gera pontos no Sócio Lance!
O Arquiba!, aplicativo voltado à conexão de torcedores presentes nas arquibancadas, lançou uma nova funcionalidade para recompensar usuários que comparecem aos jogos. Batizada de "check-in verificado", a ferramenta permite comprovar a presença no estádio e gerar pontos no Sócio Lance!, programa de fidelidade do Lance!, que podem ser trocados por benefícios como Pix, milhas aéreas, gift-cards e descontos.
➡️ Baixe gratuitamente o Arquiba! no seu celular
A iniciativa busca ampliar o engajamento dos torcedores e valorizar a presença física nos estádios, indo além do simples registro de participação em partidas.
Como funciona o check-in verificado do Arquiba!?
O check-in verificado foi desenvolvido para confirmar que o usuário esteve, de fato, no local do jogo. A validação ocorre por meio de dois mecanismos:
- Geolocalização, que verifica se o torcedor está no estádio correto, no horário da partida;
- Metadados de foto ou vídeo, que são analisados quando o usuário publica uma mídia durante o check-in, confirmando local e momento do registro.
O recurso é gratuito e pode ser utilizado por qualquer usuário do aplicativo.
➡️ Vasco e Arquiba fecham parceria para transformar experiência dos torcedores no app
Pontos e recompensas
A cada check-in validado, o torcedor acumula pontos no Sócio Lance!. Os pontos podem ser convertidos em diferentes tipos de benefícios, entre eles:
- Transferência via Pix;
- Milhas aéreas, que podem ser usadas para viagens;
- Gift-cards de grandes marcas;
- Descontos em empresas parceiras do programa.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Expansão da plataforma
Desde que foi adquirido pelo Lance!, o Arquiba apresentou crescimento significativo. A base de usuários triplicou, e o aplicativo já registra mais de 250 mil check-ins, distribuídos em mais de 2 mil estádios no Brasil.
Com a introdução do check-in verificado, a expectativa é ampliar ainda mais o uso da plataforma e consolidar o Arquiba como uma referência digital para torcedores que acompanham seus times diretamente dos estádios.
Como utilizar o Arquiba!
- Baixe o aplicativo Arquiba!, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play;
- Ative o check-in verificado durante a partida;
- Acumule pontos no Sócio Lance! e trocar por recompensas.
