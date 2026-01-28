Nova modalidade do Arquiba! paga torcedores para irem ao estádio; entenda

O Arquiba!, aplicativo voltado à conexão de torcedores presentes nas arquibancadas, lançou uma nova funcionalidade para recompensar usuários que comparecem aos jogos. Batizada de "check-in verificado", a ferramenta permite comprovar a presença no estádio e gerar pontos no Sócio Lance!, programa de fidelidade do Lance!, que podem ser trocados por benefícios como Pix, milhas aéreas, gift-cards e descontos.

A iniciativa busca ampliar o engajamento dos torcedores e valorizar a presença física nos estádios, indo além do simples registro de participação em partidas.

Como funciona o check-in verificado do Arquiba!?

O check-in verificado foi desenvolvido para confirmar que o usuário esteve, de fato, no local do jogo. A validação ocorre por meio de dois mecanismos:

Geolocalização, que verifica se o torcedor está no estádio correto, no horário da partida; Metadados de foto ou vídeo, que são analisados quando o usuário publica uma mídia durante o check-in, confirmando local e momento do registro.

O recurso é gratuito e pode ser utilizado por qualquer usuário do aplicativo.

Pontos e recompensas

A cada check-in validado, o torcedor acumula pontos no Sócio Lance!. Os pontos podem ser convertidos em diferentes tipos de benefícios, entre eles:

Transferência via Pix;

Milhas aéreas, que podem ser usadas para viagens;

Gift-cards de grandes marcas;

Descontos em empresas parceiras do programa.

Expansão da plataforma

Desde que foi adquirido pelo Lance!, o Arquiba apresentou crescimento significativo. A base de usuários triplicou, e o aplicativo já registra mais de 250 mil check-ins, distribuídos em mais de 2 mil estádios no Brasil.

Com a introdução do check-in verificado, a expectativa é ampliar ainda mais o uso da plataforma e consolidar o Arquiba como uma referência digital para torcedores que acompanham seus times diretamente dos estádios.

Como utilizar o Arquiba!