Neste domingo (24) tem Palmeiras x Flamengo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. A bola rola às 16H (Brasília) e o Lance! perguntou para a "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, quanto será o jogo.

De acordo com a IA, os mandantes vão fazer a festa! A previsão é de vitória do Palmeiras pelo placar de 3 a 2, com destaque para a força ofensiva do Verdão quando joga dentro do Allianz e o talento de Estevão, que faz suas últimas aparições no Brasil antes de se apresentar ao Chelsea.

Apesar do palpite, a IA explicou que o Flamengo vai marcar gols porque a equipe de Filipe Luís joga da mesma forma de mandante ou visitante. Porém, o Mengão não será capaz de segurar o ímpeto dos comandados de Abel Ferreira, pelo menos essa é a previsão da Meta IA.

Como vem as equipes para Palmeiras x Flamengo

O Alviverde vive ótimo momento na temporada e defende sequência de sete vitórias consecutivas. Líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, a equipe de Abel Ferreira derrotou o Bragantino por 2 a 1, de virada. Richard Ríos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque confirmado, e Raphael Veiga, com lombalgia, também deve ficar fora.

Por sua vez, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do Brasileirão, com 18 pontos somados. Na última rodada, o time ficou no empate por 0 a 0 com o Botafogo. Diante do Palmeiras, o Flamengo segue sem Allan, Pulgar, De la Cruz e Plata, lesionados, e Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, a equipe conta com o retorno de Gerson, que cumpriu suspensão no clássico com o Alvinegro.

Prováveis escalações das equipes para o jogo

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.