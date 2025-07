PVC aponta erro de Diniz em goleada do Del Valle no Vasco: ‘Foi equivocado’

O Vasco foi goleado pelo Independiente del Valle nesta terça-feira (15) e se complicou por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. O Cruz-maltino agora precisa reverter o placar de 4 a 0 em São Januário na próxima semana. Comentarista do jogo na Paramount+, Paulo Vinícius Coelho apontou o erro de Fernando Diniz no jogo.

continua após a publicidade

- O Diniz optou por tirar o Nuno, está certo. Mas o erro está em tirar o Nuno para colocar um zagueiro. Tinha que tirar e colocar um meio-campista. No meio-campo ele não mexeu, não conseguiu tirar o ímpeto do Del Valle. O plano de jogo do segundo tempo foi equivocado, atraiu muito mais o Del Valle - disse PVC na transmissão.

Como foi Independiente del Valle x Vasco?

O Vasco não se intimidou com o Independiente del Valle nem transpareceu que sentiu os 2.850 metros da altitude de Quito. Desde os minutos iniciais, o Cruz-Maltino jogou de igual para igual com a equipe equatoriana.

continua após a publicidade

No entanto, a estratégia de Diniz foi comprometida logo aos 11 minutos. Lucas Piton deu um pisão em Guagua e recebeu um cartão amarelo. O VAR chamou o árbitro, que mudou a decisão e expulsou o lateral-esquerdo cruz-maltino.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Se a missão era difícil, se tornou mais complicada. Mesmo assim, o Vasco não se abateu e teve duas grandes chances com Rayan em cobranças de falta aos 17 e 19 minutos. O Del Valle respondeu somente aos 31 minutos com Spinelli, que cabeceou no travessão. Na sequência do lance, Léo Jardim fez um milagre.

continua após a publicidade

O Independiente del Valle foi crescendo até que nos acréscimos do primeiro tempo os equatorianos abriram o placar. Guagua cabeceou, Léo Jardim chegou na bola, mas no rebote Carabajal balançou a rede.

➡️ Torcedores do Vasco elegem culpado em goleada do Del Valle: ‘Errando muito’

O Vasco voltou do intervalo modificado. Diniz optou por tirar Nuno Moreira e colocar mais um zagueiro. Mauricio Lemos foi o escolhido. Nada adiantou e, logo aos 3 minutos, o Del Valle ampliou com Mercado. O volante dominou de peito e emendou um belo chute no canto para marcar o segundo gol da equipe equatoriana. Dois minutos depois, aos 5 minutos, Spinelli fez o terceiro.

Se fosse da vontade, o Independiente del Valle poderia ainda ter feito um estrago maior. Porém, os equatorianos puxaram o freio e praticamente sacramentaram a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana.