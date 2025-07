Torcedores do Vasco elegem culpado em goleada do Del Valle: ‘Errando muito’

Os torcedores do Vasco se revoltaram com a derrota do clube para o Independiente del Valle, nos playoffs da Sul-Americana. Nas redes sociais, vascaínos não perdoaram o lateral-esquerdo Lucas Pitón e o técnico Fernando Diniz após o resultado por 4 a 0 fora de casa.

Lucas Pitón foi expulso com apenas 11 minutos do primeiro tempo após acertar o tornozelo do adversário. Na sequência, o Del Valle pressionou até abrir o placar, nos acréscimos. No segundo tempo, o clube equatoriano marcou três dois e transformou a vitória em goleada.

Veja as reações dos torcedores: