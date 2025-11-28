Palmeiras x Flamengo: força nas redes sociais aquece final da Libertadores

Com a final da Libertadores se aproximando, Flamengo e Palmeiras não duelam apenas dentro de campo — a disputa também é intensa nas redes sociais. De acordo com dados levantados pelo especialista em pesquisas de rede social conhecido como "O Cara dos Rankings", em parceria com a Romário TV, os dois clubes travam uma batalha paralela pelo engajamento digital, e os números ajudam a explicar a força de cada torcida no ambiente virtual.

Os números revelam um cenário claro: o Flamengo ainda é o gigante absoluto em alcance e volume total nas redes sociais, reflexo da maior torcida do país. Porém, o Palmeiras apresenta índices de engajamento que impressionam pela proporcionalidade. Confira;

Instagram: Flamengo dispara em seguidores, mas Palmeiras resiste no engajamento

No Instagram, a diferença de tamanho das torcidas aparece com clareza. O Flamengo soma 23,3 milhões de seguidores e impressionantes 589 milhões de interações. O Palmeiras, embora tenha menos de um terço do público — 7,5 milhões de seguidores —, registra 308,7 milhões de interações, um volume expressivo e que chama atenção pela taxa de engajamento proporcionalmente alta.

Perfil do Flamengo: @Flamengo

Perfil do Palmeiras: @Palmeiras

TikTok: Números divididos em proporção

O Flamengo também lidera no TikTok, uma das plataformas de maior crescimento entre os torcedores jovens. Aqui, o Verdão praticamente espelha metade do desempenho rubro-negro em todas as métricas.

FLAMENGO: @flamengo

seguidores: 8.8 milhões

Interações: 42.5 milhões

PALMEIRAS: @palmeiras

seguidores: 4.6 milhões

Interações: 19.1 milhões

YouTube: FlamengoTV domina com folga

No YouTube, a distância volta a ser significativa. O Flamengo tem mais que o triplo do público, mas o Palmeiras reduz significativamente a diferença quando o assunto são as interações.

Flamengo: 7,6 milhões de inscritos e 11,1 milhões de interações.

Palmeiras: 2,4 milhões de inscritos e 6,9 milhões de interações.

A final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Verdão soma três títulos, mesma marca do Flamengo. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

O argentino Darío Herrera será o responsável por conduzir a partida. Seus auxiliares serão Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também da Argentina. No comando do VAR estará Héctor Alberto Paletta.