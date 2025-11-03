Jornalista pede jogador do Palmeiras na Seleção: 'Dos melhores em atividade'

O comentarista da Globo Paulo César Vasconcellos pediu um jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira neste domingo (2). Ele estava na transmissão da vitória do Alviverde em cima do Juventude no Alfredo Jaconi.

continua após a publicidade

Antes da bola rolar para Juventude x Palmeiras, PC Vasconcellos comentou sobre o desempenho de Andreas Pereira. Segundo o comentarista, o meia do Verdão tem vaga na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

➡️Torcida do Palmeiras se rende a jogador contra o Juventude: 'Maior da história'

- O Andreas Pereira é um dos melhores meio-campistas em atividade no futebol brasileiro. O Andreas, para mim, é jogador de Seleção Brasileira. No meio de campo, na quinta-feira (30), a capacidade a de distribuição, de passes… Tanto que ele foi um dos seis que começaram e terminaram a partida contra a LDU - disse Paulo César Vasconcellos.

continua após a publicidade

➡️Carlos Miguel vira assunto em Juventude x Palmeiras: 'Não tem discussão'

Como o técnico Abel Ferreira optou por um time alternativo, Andreas Pereira começou Juventude x Palmeiras no banco de reservas. Ele entrou no final do duelo que marcou à retomada da liderança do Brasileirão para o Verdão.

Palmeiras venceu o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF/ Gazeta Press)

Como foi o jogo entre Juventude x Palmeiras

Mesmo com vários reservas em campo, o Palmeiras controlou as ações no primeiro tempo e criou as principais chances de gol. O Juventude, porém, teve a primeira boa chegada, em chute de Nenê que parou em boa defesa de Carlos Miguel.

continua após a publicidade

Aos 25 minutos, Bruno Rodrigues, novidade no ataque, abriu o placar. Khellven encontrou ótimo passe para Raphael Veiga dentro da área, o camisa 23 finalizou, a bola desviou na zaga e sobrou para o atacante empurrar para o gol defendido por Jandrei. Aberto o placar em Juventude x Palmeiras.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os minutos finais foram de controle da posse de bola por parte da equipe comandada por Abel Ferreira. O lateral Khellven e o volante Aníbal Moreno ainda tiveram boas oportunidades, mas desperdiçaram as chances de ampliar o placar em Juventude x Palmeiras.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo em vantagem e soube aproveitar a pressão sobre o adversário, que briga contra o rebaixamento. Sem se expor, o Verdão manteve o controle do meio-campo e ampliou com Felipe Anderson, em belo chute de fora da área. Belo gol em Juventude x Palmeiras.

Com o passar do tempo, Abel Ferreira promoveu as entradas de alguns titulares, como Andreas Pereira e Vitor Roque, poupados após a classificação sobre a LDU na quinta-feira.

Em atuação segura, Carlos Miguel evitou novas investidas do Juventude nos minutos finais e deixou o Alfredo Jaconi como um dos destaques do Palmeiras.