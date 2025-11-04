Palmeiras ou Flamengo? Casagrande crava campeão da Libertadores

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Copa Libertadores de 2025. As equipes brasileiras decidem o torneio continental no dia 29 de novembro. Para a ocasião, o ex-jogador Casagrande se arriscou em dar um palpite para um possível vencedor.

Durante o programa "Galvão e amigos", da emissora Band, na última segunda-feira (3), o atual comentarista palpitou em uma vitória alviverde. Para ele, a equipe de Abel Ferreira tem um pequeno favoritismo diante do time de Filipe Luís.

- Eu acho que tem um ligeiro favoritismo do Palmeiras. O time do Palmeiras é mais jovem, se machuca menos, tem menos gente no departamento médico. O São Paulo jogou ontem contra o Vasco com 11 jogadores no DM. O clube que tem menos gente contundida, fora o Paulinho, é o Palmeiras - inciou Casagrande, antes de completar.

- O Abel toda hora conta com o elenco todo, tanto que contra o Juventude jogou com time misto e ganhou. Acho que o Palmeiras é um time fisicamente melhor que o time do Flamengo. O Pedro não sabe se joga, Jorginho sentiu desconforto, Carrascal… O Palmeiras, nesse momento, não tem problema. E a virada também tem influencia - concluiu.

Palmeiras x Flamengo

As equipes brasileiras chegaram a decisão do torneio após eliminarem a LDU e o Racing. De um lado o Alviverde se classificou de forma heróica diante do time equatoriano. Do outro, o Rubro-Negro venceu as adversidades de decidir a vaga fora de casa contra o clube argentino.

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para o dia 29 de novembro. Esta será a segunda vez que as duas equipes brasileiras decidem o torneio no atual século. A primeira aconteceu em 2021, com vitória alviverde.