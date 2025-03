Palmeiras: Facincani rasga o verbo contra Leila e Abel, e manda recado a Veiga

O vice-campeonato do Palmeiras contra o Corinthians na última quinta-feira (27) causou revolta no jornalista Felippe Facincani. Torcedor do Alviverde, o comentarista não poupou críticas após o jogo na Neo Química Arena. Em live no Youtube, o jornalista disparou contra Abel Ferreira, Leila Pereira e Raphael Veiga.

- Parabéns, Abel. Agora você está marcado também por ter colocado o Corinthians de volta à cena dos títulos. Os caras na fila há seis anos, chance de ganhar o tetracampeonato... Você e esse bando de acomodados que você treina no SPA chamado Sociedade Esportiva Palmeiras. Dona Leila Pereira, esse seu lema de "Estão mais calmos?" ou "Vamos para a reconquista", na verdade é o lema "Salve o Corinthians". Esse é o lema que você colocou na temporada - começou Facincani.

- E parabéns ao Raphael Veiga, um dos jogadores mais supervalorizados. Está acomodado? Pede para sair. Você recuar uma bola para o goleiro, em uma final de campeonato, contra o Corinthians, é um deboche, uma falta de respeito com a torcida do Palmeiras. Olha o pênalti que você bateu. Dá um "canudo" no meio do gol, irmão. Uma vergonha de pênalti. Vocês perderam a noção do que é ser campeão? Perderam a noção do que é um Palmeiras x Corinthians? - completou.

Pênalti de Veiga em Corinthians x Palmeiras

Aos 33 minutos da segunda etapa, Raphael Veiga cobrou pênalti sofrido pelo atacante Vitor Roque, mas acabou parando no goleiro Hugo Souza, que acertou o canto e espalmou a bola para escanteio. Se convertesse a cobrança, o meia poderia ter levado a decisão para as penalidades.

Após a chance perdida, o Palmeiras tentou pressionar o rival nos minutos finais, mas não conseguiu levar perigo ao rival e, consequentemente, tirar o zero do marcador. Com a derrota na partida de ida, no Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira terminou com o vice-campeonato do estadual.

