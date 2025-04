Casagrande compara atual cenário do Corinthians com Santos

O ex-jogador Casagrande apontou o motivo para Corinthians e Santos ainda estarem sem um técnico oficial para o restante da temporada de 2025. As diretorias demitiram respectivamente Ramón Díaz e Pedro Caixinha, e estão com dificuldades para definir um substituto.

Durante participação no programa "Uol News Esporte, do site "Uol", o ex-jogador declarou que os treinadores livres no mercado não querem assumir o comando das duas equipes paulistas. Casagrande citou quatro motivos para determinada situação.

- A realidade do Corinthians, que também é a do Santos, é essa: os treinadores estão com pé atrás enorme. São dois times que nos últimos anos fritaram treinadores, não apresentam uma estabilidade financeira, não tem um projeto ao longo prazo e ambos tem um jogador no elenco que manda mais que todo mundo. Inclusive mais que o presidente - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Além disso, hoje, os treinadores também não estão tão desesperados por emprego igual antigamente. Eles apresentam uma condição financeira para pensar e escolher em qual lugar vai querer trabalhar. Então, o Corinthians e o Santos não estão sendo primeira escolha - concluiu.

Corinthians e Santos sem técnicos

A diretoria do Timão fracassou na investida por Tite. Por outro lado, o Santos ainda estuda o mercado para definir o novo técnico, mas já teve o "não" momentâneo de Jorge Sampaoli. Enquanto isso, os clubes estão sendo comandados por treinadores interinos.

No Parque São Jorge, o treinador Orlando Ribeiro, do sub-20 do Corinthians, está a frente do time. Já no CT Rei Pelé, César Sampaio, ex-auxiliar de Tite na Seleção Brasileira, comanda os treinos na baixada santista.