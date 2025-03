Os brasileiros vivem um verdadeiro clima de Copa do Mundo em meio ao feriado de Carnaval. O motivo? A cerimônia do Oscar 2025, que será realizada neste domingo. Com a produção 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles', o Brasil tem a chance de conquistar a estatueta em três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e também melhor atriz, devido à atuação de Fernanda Torres.

No entanto, embora a própria atriz tenha pedido que não houvesse 'clima de Copa do Mundo', os brasileiros estão bastante empolgados e animados com a possibilidade de uma conquista do Brasil na premiação mais importante do cinema mundial.

Produção brasileira 'Ainda Estou Aqui' é uma das obras indicadas ao Oscar 2025 (Foto: Divulgação)

Além disso, há também a narrativa de 'revanche' por 1999, quando Fernanda Montenegro, mãe da indicada ao Oscar 2025, disputava o prêmio de melhor atriz pelo filme 'Central do Brasil', porém foi superada por Gwyneth Paltrow. Para o público brasileiro, a veterana foi "roubada".

Atrelado ao Carnaval, a premiação do Oscar ganhou as ruas brasileiras com diversas fantasias e menções à cerimônia, que será realizada em Los Angeles, Estados Unidos, a partir das 21h (de Brasília), deste domingo. Nas redes sociais, internautas compartilharam suas preparações: bandeiras do Brasil foram estampadas com o rosto de Fernanda Torres ou com o momento em que ela ganhou o Globo de Ouro, além de grafites pelas ruas do país.

Clima de Copa do Mundo: Veja a preparação brasileira para o Oscar 2025

Confira a lista de indicados ao Oscar 2025

Melhor Ator Coadjuvante

Yura Borisov, por “Anora”

Kieran Culkin, por “A Verdadeira Dor”

Edward Norton, por “Um Completo Desconhecido”

Guy Pearce, por “O Brutalista”

Jeremy Strong, por “O Aprendiz”

Melhor Figurino

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave“

“Gladiador II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor Cabelo e Maquiagem

“Um Homem Diferente”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor Trilha Sonora Original

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robô Selvagem”

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Melhor Animação em Curta-Metragem

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Melhor Roteiro Original

“Anora”

“O Brutalista”

“A Verdadeira Dor”

“A Substância”

“Setembro 5“

Melhor Roteiro Adaptado

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing“

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro, por “Um Completo Desconhecido”

Ariana Grande, por “Wicked”

Felicity Jones, por “O Brutalista”

Isabella Rossellini, por “Conclave”

Zoe Saldaña, por “Emilia Pérez”

Melhor Canção Original

“El Mal”, de “Emilia Pérez”

“The Journey”, de “The Six Triple Eight”

“Like a Bird”, de “Sing Sing”

“Mi Camino”, de “Emilia Pérez”

“Never Too Late”, de “Elton John: Never Too Late”

Melhor Documentário

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to A Coup D’Etat”

“Sugarcane”

Melhor Documentário de Curta-Metragem

“Death By Numbers”

“I am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

Melhor Filme Internacional

“Ainda Estou Aqui”

“A Garota da Agulha”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Melhor Animação

“Flow”

“DivertidaMente 2“

“Memoir of a Snail”

“Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”

“O Robô Selvagem”

Melhor Design de Produção

“O Brutalista”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor Edição

“Anora”

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Melhor Som

“Um Completo Desconhecido”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“O Robô Selvagem”

Melhores Efeitos Visuais

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Duna: Parte 2”

“O Reino do Planeta dos Macacos”

“Wicked”

Melhor Fotografia

“O Brutalista”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Melhor Ator

Adrien Brody, por “O Brutalista” Timothée Chalamet, por “Um Completo Desconhecido” Colman Domingo, por “Sing Sing” Ralph Fiennes, por “Conclave” Sebastian Stan, por “O Aprendiz”

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, de “Wicked”

Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez

Mikey Madison, por “Anora”

Demi Moore, por “A Substância”

Fernanda Torres, por “Ainda Estou Aqui”

Melhor Direção

Sean Baker por “Anora” Brady Cobert por “O Brutalista” James Mangold por “Um Completo Desconhecido” Jacques Audiard por “Emilia Pérez” Coralie Fargeat por “A Substância”

Melhor Filme