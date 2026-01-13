Opinião: Denílson se consolida como um dos principais comunicadores esportivos do país

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Há um ano, o ex-jogador Denílson fazia a primeira aparição na Globo após encerrar uma trajetória de 14 anos na Band. Na antiga emissora, o ex-atleta já tinha uma posição de destaque, mas agora, o pentacampeão do mundo se consolida como um dos principais comunicadores esportivos do país.

continua após a publicidade

Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da jornalista Renata Fan. A atuação do ex-jogador chamou a atenção da Globo, que o contratou no início do ano passado.

➡️ Denílson celebra 2025 na Globo e fala sobre Ancelotti e Neymar: 'Deixou claro'

Na nova casa, Denílson foi escalado para fazer participações no "Globo Esporte" de São Paulo, além de atuar na bancada do "Fechamento", do Sportv. Neste último, talvez involuntariamente, o ex-jogador tomou o protagonismo para si, mesmo com André Rizek sendo o apresentador principal do programa.

continua após a publicidade

- Meu primeiro ano como comentarista da Globo foi excelente, me adaptei bem, e acho que a casa também gostou do meu trabalho. A gente tinha feito só um ano de trabalho, justamente para entender a dinâmica, tanto da minha forma de trabalhar, quanto para eu entender como a empresa funciona. E o saldo é muito positivo. Me adaptei muito bem também às pessoas, são seres humanos incríveis, me receberam muito bem. O ambiente de trabalho ajudou a me adaptar rápido ao ritmo da empresa - disse Denílson em entrevista recente ao Lance!.

➡️ Denílson aponta erro do Palmeiras em 2025 e avalia renovação de Abel Ferreira

Denílson consegue equilibrar, ao mesmo tempo, o jeito carismático e descontraído, com um perfil mais analítico e tático. O prestígio na Globo cresceu tanto em tão pouco tempo, que o ex-jogador foi confirmado como um dos comentaristas da Globo nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Além da função de comentarista, para a qual foi contratado inicialmente, Denílson agora também será apresentador. De acordo com a "Folha de São Paulo", a emissora carioca dará um programa na TV aberta a Denílson. A atração, que ainda não tem nome confirmado, será um "esquenta" para a Copa do Mundo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A boa impressão deixada por Denílson já fez a emissora renovar o contrato do pentacampeão por mais três anos. Aos 48 anos, o ex-jogador deve ganhar cada vez mais espaço na programação, tanto da Globo, quanto do Sportv. Fora da TV, o ex-meia de Palmeiras e São Paulo também comanda o podcast "Denílson Show", no Youtube.