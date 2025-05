ESPN terá grande cobertura para rodadas decisivas de Libertadores e Sul-Americana

A ESPN e o Disney+ farão uma cobertura espetacular da última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sudamericana. Serão mais de 17 horas de programação ao vivo ao longo dos três dias de jogos, 27 a 29 de maio, com forte presença in loco das equipes de reportagem e transmissão nos principais palcos dos torneios.

A ESPN terá equipe presente em cinco locais para esta rodada decisiva: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Argentina. Ao todo, os canais Disney exibirão sete partidas envolvendo clubes brasileiros, sendo três pela Libertadores — Flamengo, Fortaleza e São Paulo — e quatro pela Sul-Americana — Atlético-MG, Corinthians, Grêmio e Vitória, além de promover a reportagem completa dos outros representantes do Brasil nas competições.

As exibições começam já nesta terça-feira (27) com destaque para dois confrontos de paulistas: São Paulo x Talleres, às 19h, no Morumbis, e Huracán x Corinthians, às 21h30, no El Palacio de Buenos Aires. A ESPN estará nos dois estádios desde cedo, com entradas ao vivo durante todo o dia, começando às 9h e finalizando às 2h da manhã. Ambas as partidas terão transmissão in loco pela ESPN e pelo Disney+, com narração de Rogério Vaughan e comentários de Silas no jogo do tricolor, e Vinícius Moura e Mário Marra no duelo do alvinegro.

Na quarta-feira, (28), o grande destaque será Flamengo x Deportivo Táchira, às 21h30, pela CONMEBOL Libertadores. O Maracanã será palco de mais uma transmissão in loco da ESPN, com narração de Rogério Vaughan e comentários de Zinho e Gustavo Zupak. No mesmo horário, o Vitória encara o Universidad Católica, com exibição da ESPN 4 e Disney+, tentando manter a 2ª posição do Grupo B da Sudamericana.

Encerrando a maratona de transmissões, a quinta-feira (29) terá três brasileiros em campo. As emoções começam com a Sudamericana em Grêmio x Sportivo Luqueño, às 19h, com exibição ao vivo da ESPN e Disney+. Logo em seguida no canal, às 21h30, Racing x Fortaleza será a atração com o tricolor cearense precisando de pontos para confirmar a classificação. No mesmo horário, Atlético-MG x Cienciano será atração da ESPN 4 e Disney+.

Além da transmissão tradicional, o Disney+ também prepara duas exibições especiais da rodada final da fase de grupos com Multicam de Huracán x Corinthians e Flamengo x Deportivo Táchira. Através do recurso que é marca registrada da plataforma de streaming, os espectadores terão acesso a uma tela dividida com diversos ângulos da partida ao vivo, incluindo câmeras nos principais jogadores, no banco de reservas, dentro dos gols e uma panorâmica para acompanhar a movimentação das duas equipes. A opção também permite que os assinantes vejam estatísticas do duelo em tempo real, produzidas pelo Data ESPN.

No Digital, a ESPN também fará um espetáculo de cobertura ao vivo da rodada da Libertadores e Sudamericana, com lives pré e pós-jogo no YouTube para Huracán x Corinthians, Flamengo x Deportivo Táchira e Internacional x Bahia, com equipe presente nos estádios participando das atrações.