‘O inverno sombrio’: imprensa europeia destaca má fase do Manchester City

A crise do Manchester City tem estampado as manchetes dos diários esportivos ao redor do mundo. O alarme é justificado: a equipe vive a pior fase dentro da Era Guardiola e perdeu nove dos últimos 12 jogos que disputou. Antes favoritos para todas as competições, os Cityzens se veem em queda livre. Além de estar eliminado na Copa da Liga Inglesa, o time é sétimo na Premier League e corre risco de cair na primeira fase da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Em show de Mbappé e Rodrygo, Real Madrid goleia Sevilla por La Liga

Veículos europeus analisam crise no Manchester City

THE GUARDIAN - INGLATERRA

"O inverno sombrio do Manchester City"

— Feliz Navidad, Pep. Para o Manchester City e Guardiola, esta foi outra destruição dolorosa, a nona derrota impensável em 12 partidas para um time que passou de formidável para frágil e plano. O City perdeu seis de suas últimas oito partidas da Premier League, tantas quantas cedeu a caminho do título em 2020-21, a pior de suas temporadas vencedoras do campeonato, e o dobro da temporada passada.

BBC SPORTS - INGLATERRA

"Outra derrota devastadora" e "Dificuldades sem fim"

— Sem confiança, os jogadores do City continuaram sua queda alarmante e não houve nenhum sinal de que ela iria acabar. Deixando de lado a defesa do título da Premier League, o foco do time deve ser encontrar uma maneira de sair da queda vertiginosa que agora ameaça sua posição entre os quatro primeiros.

continua após a publicidade

O portal ainda destaca um fator ainda mais cruel: o papel de Morgan Rogers, autor de um dos gols no triunfo do Aston Villa. O meia de 22 anos é revelado pelas categorias de base do Manchester City e foi o algoz do time no resultado.

THE SUN - INGLATERRA

"Flop City"

Com os habituais títulos chamativos e bem-humorados, o The Sun classifica a atual fase como "Flop City", em uma brincadeira com o termo em inglês, que significa "queda". O portal ainda levanta que a atual sequência do Manchester City não foi experienciada por Manchester United e Liverpool, rivais do clube, no decorrer dos últimos 60 anos.

continua após a publicidade

— Assistindo ao jogo hoje, os fãs acreditaram que Guardiola estava à beira das lágrimas, pois ele também foi visto deixando sua fúria tomar conta dele ao jogar uma garrafa no chão.

MARCA - ESPANHA

"O poço sem fundo"

O diário espanhol vai além e levanta estatísticas preocupantes sobre o futuro do Manchester City. As chances de título estão cada vez mais próximas de zero, enquanto as de disputar a próxima Champions League seguem caindo.

— Na 'OPTA' eles são claros sobre isso. O supercomputador da empresa de estatísticas, mundialmente conhecido e renomado, sentencia o Manchester City: segundo estatísticas avançadas eles têm 0,6% de chances de vencer a Premier League. E isto, claro, com o Liverpool a ter dois jogos pendentes. O problema já chega diante do TOP-4: há 20% de chance de o City, segundo a OPTA, não disputar a próxima Liga dos Campeões.

DIARIO AS - ESPANHA

"Haaland é um problema"

— A desconexão do "Viking" com a dinâmica do Manchester City é alarmante. Haaland, sem ser municiado, é como uma arma nuclear obsoleta, trancada numa gaveta. O problema é duplo. O restante do meio-campo do City não encontra o norueguês em posições vantajosas e benéficas para prejudicar os rivais, e o atacante acaba mostrando mais suas limitações do que suas qualidades de predador de área.

Haaland lamenta empate sofrido pelo City na Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)

BILD - ALEMANHA

"O pesadelo do City continua"

— Devido à má fase, o City voltou a ter três derrotas consecutivas. No início de dezembro já parecia que os Cityzens poderiam mudar a situação. Até porque Guardiola deixou as coisas claras com uma prorrogação de contrato por dois anos, até o verão de 2027. Mas agora houve nove derrotas em doze jogos (!) em todas as competições desde o final de Outubro. E uma queda na tabela do primeiro lugar na Liga dos Campeões. Dependendo dos resultados de domingo, o clube em crise pode até cair das vagas da Liga Europa ...

LE PARISIEN - FRANÇA

"Situação dramática de Pep Guardiola"

— Agora fora dos 5 primeiros colocados da classificação da Premier League, o time vive uma dinâmica dramática com a aproximação do Boxing Day, sempre um período crucial na Inglaterra, e uma partida crucial contra o PSG na Liga dos Campeões, em 22 de janeiro de 2025.

A BOLA - PORTUGAL

"City se afunda cada vez mais na crise"

— Há um ditado que diz que "não há mal que dure para sempre", mas o do Manchester City está demorando muito para acabar. Este sábado, mais uma desilusão para os torcedores: a equipe de Pep Guardiola foi derrotada pelo Aston Villa, fora de casa, por 2 a 1, pela 17ª rodada da Premier League.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional