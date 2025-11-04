A maioria dos torcedores do Corinthians que participaram da votação no canal do Lance! no Whatsapp estão confiantes de que o clube se classificará para a Libertadores 2026. Mas, diferente do caminho habitual para a conquista da vaga para o torneio continental, os corintianos acreditam que a vaga vem com um gostinho ainda mais especial: via título da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O Lance! propôs o seguinte questionamento aos torcedores do Lance! que participam do canal do Timão no Whatsapp: "Com a briga por vagas na Libertadores pegando fogo no Brasileirão, qual resultado você acha que o Timão vai alcançar no final da temporada?"

Com 858 votos, a opção mais votada foi que o Corinthians será campeão da Copa do Brasil e assim conquistará a vaga direta para a Libertadores 2026.

continua após a publicidade

🗳️Confira o resultado da votação:

Canal do L! para torcedores do Corinthians votam em resultado da temporada 2025 (Foto: Lance!)

Com uma diferença de mais de 800 votos, a segunda opção mais votada afirma que o Corinthians vai para Libertadores por meio do seu desempenho no Brasileirão, terminando o campeonato dentro da zona de classificação.

Fato é que a esmagadora maioria dos votantes acredita que a vaga na Libertadores do próximo ano vem, de um jeito ou de outro.

Corinthians vê chances de Libertadores aumentarem

✍️Textos de Pedro Werneck

A briga por Libertadores ganhou mais emoção após a 31ª rodada do Brasileirão. O Corinthians somou três pontos - 2 a 0 sobre o Grêmio - e pode começar a sonhar com vaga.

continua após a publicidade

G-6 pode virar G-9

Após a definição da final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores, o G-6 do Brasileiro virou G-7. Mas vale destacar que são oito brasileiros garantidos no próximo torneio continental, já que há mais uma vaga em disputa na Copa do Brasil - um título do Atlético-MG na Copa Sul-Americana aumentaria o total de representantes para nove.

Caso o campeão da taça nacional esteja no G-7, o oitavo colocado do Brasileirão herdará a classificação - Cruzeiro (3º), Fluminense (7º), Vasco (8º) e Corinthians (10º) lutam pelo troféu.

Chance de classificação para a Libertadores via Brasileirão (03/11)

Corinthians - 14,7% (antes: 7%)

Fonte: UFMG