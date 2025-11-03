Coletiva de Rogério Ceni repercute entre internautas: 'É muito Flamengo'

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, defendeu a profissionalização da arbitragem e manifestou insatisfação com o uso do VAR no futebol brasileiro, durante a entrevista coletiva pós Bahia x Bragantino. Para exemplificar seus argumentos, o treinador citou a expulsão de Gonzalo Plata, do Flamengo, na semifinal da Libertadores contra o Racing.

O problema é o comportamental no Brasil, eu acho que tinham que criar regras mais severas. Vou te dar um exemplo… O Plata, o cara que foi provocar ele deveria ser expulso junto, você precisar criar mecanismos, senão o cara vem, provoca e não dá em nada para quem provoca a ação, o causador daquela situação - opinou Rogério Ceni.

Durante entrevista, Ceni abordou diversos aspectos do futebol nacional, incluindo o comportamento dos jogadores e a necessidade de regras mais rígidas para coibir provocações em campo. A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Rogério Ceni aborda problemas de arbitragem

Em relação ao VAR, Rogério Ceni foi contundente ao expressar sua visão sobre como a tecnologia tem sido implementada no Brasil.

- O jogador brasileiro é muito chato, os goleiros fazem muita cera, treinador tudo chato, sabe? Agora, temos que profissionalizar, melhorar as condições para os caras, e outra coisa… Instalaram o VAR no Brasil, né? Pô, o VAR faz m*** pra caramba aqui. O VAR atrasa o jogo, entra onde não deve, chama onde não precisa, gasta tempo do jogo para caramba. Menos, né… e sejam mais objetivos! - disse.

O treinador destacou que os árbitros de vídeo têm recursos suficientes para tomar decisões corretas, mas sugeriu mudanças na aplicação das intervenções.

- O cara lá de cima (VAR) tem de todos os ângulos, não pode cometer erro. Acho que os árbitros estão sofrendo muito com esse auxílio de todo mundo falar, falar, falar no ouvido do cara, e ele já começa a se perder um pouco. Se você puder pagar melhor, remunerar melhor, dar condições, também com menos riscos para esse negócio de aposta e tudo, acho que é sempre bom - afirmou Rogério Ceni.

Como foi Bahia x Bragantino?

Com o triunfo sobre o RB Bragantino por 2 a 1, o Bahia alcançou 52 pontos e consolidou sua posição como quinto colocado na tabela do campeonato. A equipe baiana conseguiu reverter a desvantagem inicial e garantiu mais um triunfo jogando em Salvador.