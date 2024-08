Número de seguidores de Bia Souza após ouro nas Olimpíadas impressiona; veja diferença

Beatriz Souza venceu Raz Hershko na decisão do judô nas Olimpíadas (Foto: Luis Robayo / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A conquista de uma medalha de ouro muda a vida de um atleta. Isso não é novidade para ninguém, e para Beatriz Souza não foi diferente. As redes sociais da brasileira campeã olímpica no judô tiveram crescimento de 17.800% após a conquista do título olímpico no judô. A brasileira saiu de 14 mil seguidores para 2,5 milhões em menos de 12 horas.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

O crescimento no perfil da judoca no Instagram aconteceu após um mutirão iniciado pela "Cazé TV". Ao fim da luta da brasileira, o canal do streamer Casimiro Miguel no Youtube pediu para que os torcedores começassem a seguir o perfil da atleta - divulgado durante a transmissão. A ação funcionou e impactou o número de seguidores.

Beatriz Souza foi a primeira medalhista de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris (Foto: Luis Robayo / AFP)

➡️Quem é Beatriz Souza, medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas?

A brasileira Beatriz Souza venceu a israelense Raz Hershko, número 2 do ranking mundial, na grande decisão olímpica do judô na categoria +78kg. A luta foi dominada de ponta a ponta por Bia. O golpe aplicado por ela com menos de um minuto de combate condicionou toda final. A adversária foi obrigada a ser mais agressiva, enquanto a brasileira administrou o tempo. Apesar das punições aplicadas para ambos os lados, Beatriz venceu e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris.

Confira o crescimento dos seguidores: