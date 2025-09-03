Novo uniforme do Botafogo chama atenção: ‘Absurdo’

O Botafogo revelou nesta quarta-feira (3), ao lado da patrocinadora Reebok, o novo terceiro uniforme da equipe para a atual temporada de 2025/26. A camisa é predominante branca e trás um aspecto retrô que encantou os torcedores do clube carioca.

A nova peça faz parte da coleção "Aura 90" e carrega com ela o nome "O Mundo é a Nossa Casa". Com a cor predominante branca, a camisa também tem litras finais, com um brilho ressaltante, faz referência os uniformes dos anos 90.

Determinado detalhe chamou atenção dos torcedores do clube. Nas redes sociais, diversos internautas realizaram elogios ao novo uniforme do Glorioso. Veja a repercussão abaixo:

Até o momento da publicação desta matéria, o Botafogo ainda não divulgou a data que o uniforme será visto em campo. Além disso, a data do lançamento da peça nas redes sociais também não foi divulgada. Contudo, a diretoria do Glorioso aponta que o novo uniforme deve está disponível em breve nas lojas oficiais do clube.

Novo uniforme do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Próximo jogo do Botafogo

Diante de uma Data Fifa, a equipe de Davide Ancelotti irá voltar a campo apenas no próximo dia 11 de setembro. Na data, o Glorio enfrenta o Vasco, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Para a partida, o Botafogo entra em campo precisando de uma vitória para avançar a semifinal do torneio nacional. O cenário acontece devido ao empate contra o adversário no primeiro jogo em 1 a 1, que aconteceu no último dia 27 de agosto, em São Januário.