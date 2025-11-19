Novo líder? Vidente aponta vencedor de Palmeiras x Vitória no Brasileirão

Palmeiras e Vitória vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Allianz Parque, e o vidente Luiz Filho apontou quem será o vencedor do jogo decisivo.

De acordo com Luiz, do canal Renascer das Cartas, o Palmeiras deve vencer o Vitória jogando dentro de seus domínios. Com o resultado, o Verdão pode assumir a liderança do Brasileirão, mas depende de uma derrota do Flamengo no clássico com o Fluminense.

Apesar da previsão de resultado positivo, o vidente apontou que o jogo não será fácil para o Verdão. As cartas mostram que o time visitante também terá oportunidades de gol, mas o Palmeiras deve vencer o Vitória.

Vitória venceu o Palmeiras no Brasileirão de 2024 (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

De acordo com Luiz Filho, o Verdão deve ter mistérios em sua escalação e fará um jogo muito estratégico denteo de sua casa. Além disso, podemos esperar muita intensidade do time comandado por Abel Ferreira, e isso deve dificultar para o Leão.

Se o resultado entre Palmeiras x Vitória se concretizar, o Verdão iguala os 71 pontos do Flamengo. O Leão, por sua vez, permaneceria na zona de rebaixamento com 35 pontos. O duelo terá impactos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e na briga contra o rebaixamento.

O técnico Abel Ferreira terá uma série de desfalques para o duelo importante mais uma vez. Vitor Roque, por exemplo, não deve chegar a tempo do confronto, já que está com a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (Brasília), no Allianz Parque. A promessa é de casa cheia para o duelo do Brasileirão.