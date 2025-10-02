Novo calendário do futebol brasileiro gera mudança na Globo; entenda

A TV Globo decidiu retomar a transmissão dos campeonatos estaduais de futebol nas tardes de domingo a partir de 2026. A emissora comunicou esta mudança às suas afiliadas nesta quarta-feira (1). A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "F5", da Folha de São Paulo, e confirmada pelo Lance!.

A retomada das transmissões aos domingos ocorre após um intervalo de cinco anos, período em que a emissora concentrou a exibição dos estaduais aos sábados. A modificação aconteceu diante do novo calendário do futebol brasileiro, proposto pela CBF nesta quarta-feira (1).

A transmissão alcançará todas as regiões onde a Globo mantém cobertura através de sua rede de emissoras afiliadas, que foram notificadas sobre a alteração programada. Os campeonatos estaduais, que tradicionalmente iniciam a temporada do futebol brasileiro, voltarão a ocupar espaço na programação dos domingos.

A Globo não divulgou informações sobre quais torneios estaduais específicos serão contemplados com as transmissões. Além disso, o canal também não revelou se haverá mudanças nos critérios para seleção das partidas que irão ao ar.

Mudança no calendário

A CBF anunciou nesta quarta-feira (1) uma série de mudanças no calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão começará no fim de janeiro e se estenderá por todo o ano, e os times da Série A entrarão apenas na 5ª fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, por sua vez, passará a ter final em jogo único. Além disso, todas as regiões do País passarão a ter torneios regionais.

As medidas, que passam a valer a partir do próximo ano e tem previsão de se manterem até 2029, tentam diminuir o impacto da grande carga de jogos.

Calendário do Futebol Brasileiro

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Brasileirão - Série A - 28 de janeiro a 2 de dezembro

Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B - 21 de março a 28 de novembro

Mesma fórmula de disputa

Série C - 5 de abril a 25 de outubro

Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados

Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C

Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D - 5 de abril a 13 de setembro

Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho

Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde - 25 de março a 7 de junho

Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho

Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante

Atenção: clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais