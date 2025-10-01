A CBF apresentou nesta quarta-feira o novo calendário do futebol brasileiro para 2026, com mudanças que agradaram ao Atlético. O novo modelo, válido até 2029, busca reduzir a carga de jogos e distribuir melhor as partidas ao longo do ano.

Na manhã desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou o novo calendário do futebol nacional para a temporada de 2026. Com mudanças significativas na estrutura das competições e nas datas, o novo formato foi bem recebido pelo Atlético.

O novo plano da CBF começa a valer em 2026 e tem validade prevista até 2029. O objetivo principal visa a redução da carga de jogos e a melhor distribuição das partidas ao longo do ano.

Comunicado do Atlético

“Um grande passo para a modernização e potencialização do futebol no Brasil. É dessa maneira que o Atlético avalia o novo calendário do futebol brasileiro, divulgado nesta quarta-feira (1/10), pela CBF. O Galo entende que o modelo proposto distribui de forma inteligente as datas do calendário e representa um avanço significativo, contribuindo para uma melhor organização das competições e, consequentemente, para a ampliação do nível técnico das disputas.”

Calendário do Futebol Brasileiro

Estaduais: 11 de janeiro a 8 de março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Brasileirão - Série A - 28 de janeiro a 2 de dezembro

Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B - 21 de março a 28 de novembro

Mesma fórmula de disputa

Série C - 5 de abril a 25 de outubro

Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados

Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C

Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D - 5 de abril a 13 de setembro

Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho

Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde - 25 de março a 7 de junho

Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho

Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante

Atenção: clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais