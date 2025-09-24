menu hamburguer
Nova camisa do Corinthians viraliza nas redes sociais: ‘Linda’

Clube irá estrear o uniforme contra o Flamengo neste domingo (28)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
14:29
Corinthians tenta esvaziar o Departamento Médico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraCorinthians lançou nova camisa nesta quarta-feira (24) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
O Corinthians lançou, nesta quarta-feira (24), o terceiro uniforme da temporada de 2025 em parceria com a Nike. A camisa, predominante preta e com detalhes laranjas viralizou rapidamente nas redes sociais. As primeiras impressões dos torcedores foram positivas.

A iniciativa busca manter a recente tradição da implementação de um terceiro kit para jogos. Estes uniformes, são considerados comemorativos, e muitas vezes, rompem com as cores tradicionais do clube e se transformam em objeto de desejo dos torcedores.

A nova peça com parceria com a Nike trás de volta a estética da marca "Total 90", que foi um sucesso da distribuídora de materiais esportivos no início dos anos 2000. Além do Corinthians, Barcelona, Chelsea e PSG foram outros clubes comtemplados com a proposta.

Nas redes sociais, grande parte da torcida corintiana comemorou a chegada da nova camisa. Não faltou elogio para a iniciativa. Muitos torcedores demostraram interesse de adquiri-la. Veja abaixo a repercussão:

➡️ Corinthians é intimado pelo MP a detalhar débitos de R$ 200 milhões

Corinthians define data de estreia

O novo uniforme já tem previsão de uma estreia oficial. O lançamento aconteceu nesta quarta-feira (24), e os torcedores do clube já conseguem adquirir a nova camisa. Contudo, a presença em campo acontecerá apenas no final de semana.

O Corinthians oficializa o uso do uniforme em partidas oficias neste domingo (28). Na ocasião, a equipe do técnico Dorival Júnior irá enfrentar o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nova camisa do Corinthians em parceria com a Nike (Foto: Divulgação)
Nova camisa do Corinthians em parceria com a Nike (Foto: Divulgação)

