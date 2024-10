Nora de Tite se pronuncia nas redes sociais após demissão do técnico

Tite, técnico do Flamengo, durante partida contra o Athletico-PR, no Estádio Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro

A influenciadora Fernanda Bachi, nora de Tite, se manifestou nas redes sociais após a demissão do treinador no Flamengo. Através de imagens postadas, a esposa de Matheus Bachi, filho do técnico, agradeceu ao clube pela passagem da família.

Os familiares do treinador desembarcaram no Rio de Janeiro em outubro de 2023. Nos últimos meses, os parentes do técnico acompanharam de perto os passos dele no comando do time carioca. Fernanda compartilhou um momento durante o período e legendou com os dizeres: "Inesquecível! Preservo a gratidão no meu coração. Obrigada, Flamengo". Veja o registro familiar abaixo:

Passagem de Tite no Flamengo

Ao todo, Tite ficou 11 meses no comando da equipe do time carioca. Durante o período, foram 68 jogos disputados, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo um aproveitamento de 65,6%. Durante o período, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, de 2024, com o treinador.

Apesar do aproveitamento positivo, o técnico teve que conviver com cobranças constantes referente ao desempenho da equipe dentro de campo. O ápice das críticas aconteceu após a eliminação para o Penãrol nas quartas de final da Copa Libertadores, no último dia 26 de setembro. Com o resultado, o futuro de Tite no clube ficou insustentável. A demissão aconteceu na última segunda-feira (1).