Cruzeiro nega processo, mas confirma notificação extrajudicial em vídeo de Gabigol

O Cruzeiro negou que recebeu um processo de Milton Nascimento referente ao uso indevido de música no anúncio da contratação de Gabigol. Entretanto, o clube mineiro esclareceu que recebeu uma notificação extrajudicial pela postagem.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo apuração da equipe do Lance!, o Cruzeiro recebeu uma notificação extrajudicial, há aproximadamente seis meses, por violação de direitos autorais devido a um vídeo anunciando a contratação de Gabigol. No fundo da imagem, foi utilizada a música “Clube da Esquina nº 2”, de Milton Nascimento.

O Cruzeiro disse que se posicionou contra à notificação, pois acredita que não houve violação autoral por parte do clube, que apenas colaborou com uma postagem no perfil pessoal de Gabigol. O time mineiro confirmou que a música foi extraída da galeria musical do Instagram, disponibilizada para todos os usuários e com referência aos criadores musicais.

continua após a publicidade

Confira o vídeo que gerou a notificação extrajudicial

Entenda o caso; Milton Nascimento processa Cruzeiro por anúncio de Gabigol

O artista brasileiro Milton Nascimento e a Sony Music estariam processando o Cruzeiro por uso indevido de música no anúncio de Gabigol, em janeiro de 2025. Segundo informações do O Globo, o clube teria utilizado a canção “Clube da Esquina nº 2” sem autorização dos artistas da obra. Milton, que já declarou amor pela Raposa, foi homenageado pelo clube em 2022, após se aposentar dos palcos.

Ainda segundo O Globo, o Cruzeiro utilizou a música sem autorização em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, em janeiro de 2025, para anunciar a chegada de Gabigol, vindo do Flamengo. No processo, a Sony solicita indenização por danos materiais.

continua após a publicidade

Além de Milton, os outros compositores da canção, Lô Borges e Márcio Borges, também estariam processando o clube. Os artistas acusam a raposa de danos morais e pedem R$ 50 mil de multa para cada um.

Em 2022, aos 80 anos de idade, Milton Nascimento se despediu dos palcos em um show realizado no Mineirão, em Belo Horizonte. Carioca de nascença, mas mineiro de coração, o cantor já declarou carinho ao Cruzeiro e foi homenageado pelo clube no evento.

Milton recebeu uma camisa personalizada da raposa e uma carta em sua homenagem. No texto, o Cruzeiro disse que o artista é o "embaixador internacional do Cruzeiro".