Vidente prevê tropeço de gigante na 18ª rodada do Brasileirão

Seis confrontos da 18ª rodada do Brasileirão acontecem neste domingo (2). Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu um tropeço de um gigante. Trata-se do Palmeiras. O alviverde encara o Vitória, no Barradão, às 19h30 (de Brasília).

Durante a análise do confronto, o vidente alertou o time alviverde para os perigos da partida. Luis Filho destacou que existe uma possibilidade do confronto terminar empatado. Ele chamou atenção para a determinação da equipe rubro-negra em somar pontos na partida.

Outro ponto, que vai favorecer o Vitória, será a presença da torcida. O vidente previu uma grande participação da torcida no confronto, que deverá afetar a concentração do elenco do Palmeiras no confronto.

Além disso, Luis Filho apontou que a equipe de Abel Ferreira irá sofrer na parte de criação de jogadas na partida. Apesar disso, ele afirmou que o Alviverde deve se encontrar ao longo do confronto, mas afirmou que a possibilidade de vitória é baixa.

Vitória x Palmeiras

O confronto entre as equipes acontece neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão. Caso o cenário proposto pelo vidente aconteça, ambos os times somariam um ponto na tabela de classificação.

Com determinado resultado, o Palmeiras somaria 33 pontos e permaneceria na 3ª colocação do Brasileirão. Apesar disso, poderia ver a diferença para Flamengo e Cruzeiro, respectivamento primeiro e segundo colocado aumentar.

Do mesmo modo, o Vitória também não perderia posição e seguiria na 15ª colocação. Mas, assim como o alviverde, poderia ver a diferença para os adversários diminuírem. No caso do rubro-negro, a vantagem diminuiria para a zona de rebaixamento.