Presidente do Flamengo exalta elogio do técnico do PSG e diz: 'Será um grande jogo'

Flamengo e PSG se enfrentam na tarde desta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), pela grande decisão do Mundial. Na véspera da partida, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, enalteceu a final e utilizou a afirmação do técnico adversário para enaltecer a temporada do time brasileiro.

- O Flamengo demonstra grande prestígio no cenário mundial. Observamos um elenco repleto de estrelas no futebol global. No Mundial de Clubes, enfrentamos adversários desafiadores, obtendo vitórias significativas e, em outros momentos, resultados menos favoráveis. Contudo, cada partida é crucial. Ao ouvir o elogio de Luis Enrique, refletimos sobre o posicionamento do Flamengo como marca e clube no cenário global - iniciou Bap.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução)

- Pessoalmente, sinto que cumprimos um ano notável, e isso me enche de orgulho, como presidente e torcedor, e também pelo futebol brasileiro. Acredito que a presença do Flamengo nesse contexto mundial, superando barreiras geográficas que outrora existiam, demonstra a importância da tecnologia. Estar aqui, disputando com um clube de elite como o Paris Saint-Germain, representa muito. Acredito que a nossa torcida, incluindo os que apoiam e os que não apoiam, assim como nossa audiência, será ainda maior. Agradecemos a todos que acompanham o Flamengo e o futebol brasileiro - completou o treinador em entrevista ao SporTV.

Na última entrevista coletiva antes da final, Luis Enrique enalteceu a força do Flamengo. Uma das declarações foi:

- Flamengo joga muito bem com a bola, sai jogando de trás. Sem a bola pressiona muito bem, um time muito interessante. Fisicamente muito forte, com jogadores experientes, de muita qualidade, que sabem jogar jogos importantes. Creio que será uma final apaixonante, porque os dois times têm estilos parecidos - analisou o treinador.

Presidente do Flamengo diz palpite

Ao ser questionado sobre o seu palpite para a o confronto, Bap, inicialmente, ficou com o pé atrás. Posteriormente, no entanto, revelou o seu placar.

- Por fim, não gosto de dar palpites, mas como presidente do Flamengo, garanto que será um grande jogo. Como torcedor apaixonado, prevejo uma vitória por 2 a 0 - opinou Bap.

