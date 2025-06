Resultados do Mundial fazem web relembrar fala de Carlos Alberto: ‘Gênio’

Os clubes brasileiros surpreenderam todo mundo no Mundial de Clubes da Fifa. Apesar do favoritismo europeu, nenhum clube sul-americano foi derrotado até essa sexta-feira (20). Depois do grande começo, os internautas começaram a relembrar uma fala histórica do ex-jogador Carlos Alberto.

Flamengo e Botafogo conseguiram vitórias heroicas em cima de Chelsea e PSG, respectivamente, enquanto Fluminense e Palmeiras jogaram melhor que seus adversários europeus no confronto direto pela fase de grupos.

Após as partidas, muitos torcedores começaram a relembrar uma fala de Carlos Alberto sobre 'nível técnico. Na época, ele disse que se o Real Madrid jogasse a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não venceria.

Carlos Alberto, ex-jogador e agora comentarista (Foto: Reprodução / Band)

Veja fala de Carlos Alberto e repercussão da web

Vitórias brasileiras em cima dos europeus no Mundial de Clubes

No duelo entre os atuais campeões da América e Europa, brilhou a Estrela Solitária. Nesta quinta-feira (19), o Botafogo fez história e venceu o PSG por 1 a 0, no Rose Bowl, em Pasadena, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Igor Jesus fez o gol do Fogão.

A equipe francesa iniciou a partida como se esperava, com mais posse de bola e no ataque. Aos poucos, o Glorioso passou a ter as suas oportunidades. Aos 34 minutos da primeira etapa, Igor Jesus driblou Pacho, finalizou e fez um golaço, que garantiu uma dos episódios mais bonitos da vitoriosa história do Botafogo.

O triunfo também marca a quebra de um tabu para o futebol brasileiro. Foi a primeira vitória de um clube nacional sobre um europeu no Mundial de Clubes em quase 13 anos, sendo a última vez a conquista do Corinthians sobre o Chelsea, em 2012.

Nesta sexta-feira (20), foi a vez do Flamengo fazer história e vencer o Chelsea de virada por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro dominou o time inglês nos dois tempos da partida e, mesmo depois de sofrer o gol de Pedro Neto na etapa inicial, se impôs ainda mais nos 45 minutos finais e contou com as estrelas de Bruno Henrique, Danilo e do jovem Wallace Yan para garantir os três pontos e selar uma atuação marcante.

O resultado mantém o Flamengo na liderança do Grupo D, com seis pontos, e faz a equipe carioca abrir três de distância para o Chelsea. Espérance e Los Angeles FC ainda não pontuaram e se enfrentam ainda nesta sexta-feira.