Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 11:24 • Rio de Janeiro

Aos 14 anos, Cauã Araújo realizou o sonho de todo apaixonado por futebol. Nesta semana, o menino de Uberaba (MG) recebeu um presente inesquecível: um kit com camisa, tênis, mochila e outros itens de Neymar, sua maior inspiração.

Cauã viralizou nas redes sociais ao receber um par de chuteiras iguais às do craque da seleção brasileira. O vídeo, gravado por Júnior Araújo, seu pai, rodou a internet e chegou a Neymar. Prontamente, o camisa 10 do Al-HIlal entrou em contato com a família do jovem e enviou os presentes.

O vídeo que viralizou nas redes foi gravado no mesmo dia da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Na gravação que possibilitou o contato de Cauã e Neymar, o menino esperava receber um simples par de chuteiras, mas se surpreendeu ao perceber que havia recebido o mesmo modelo utilizado por Neymar naquela temporada. Confira abaixo:

A relação de admiração de Cauã por Neymar vem de longe. O jovem nasceu em 2010, mesmo ano em que Neymar iniciava sua carreira de sucesso no futebol profissional do Santos. A paixão de Cauã pelo camisa 10 aumentava conforme o jovem crescia. Em entrevista ao GE, o menino contou sobre influência do craque em sua vida:

- Eu gosto do Neymar porque ele tem um jeito único, a personalidade, o futebol. E também porque a maioria das pessoas gostam do Messi e do Cristiano Ronaldo. Daí eu vejo o Neymar como uma inspiração - Afirmou Cauã Araújo, em entrevista ao GE.

Também em entrevista ao portal do Grupo Globo, Júnior Araújo, pai de Cauã, destacou que o interesse do jovem pelo ex-jogador do Santos ocorreu de forma natural, impulsionado pela popularidade do time naquela época.

Dorival Júnior e Neymar no inesquecível Santos de 2010, ano em que Cauã Araújo naceu. (FOTO: Ricardo Saibum)

A história de Cauã de Araújo é marcada pela superação. Nascido prematuro e, devido a complicações no parto, ele precisou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por três meses. Sem sequelas, o jovem foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) anos depois.

O jovem de 14 anos tem um habilidade peculiar: Através de uma foto de Neymar, Cauã consegue identificar em qual partida ela foi feita. Ele observa atentamente os detalhes como o uniforme e o penteado do jogador.

Cauã Araújo tem esperança de realizar seu sonho. O jovem de Uberaba espera encontrar com Neymar pessoalmente para agradecer ao craque por tudo que ele fez na vida do jovem. Enquanto isso não ocorre, Cauã segue no aguardo da volta do camisa 10 aos gramados. Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco no dia 17 de outubro de 2023. O craque teve seu retorno adiado e segue em processo de recuperação.