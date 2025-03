Bárbara Coelho pede demissão da Globo e acerta com outro canal; confira

A apresentadora Bárbara Coelho, que comandava o "Esporte Espetacular", pediu demissão da Globo nesta terça-feira (11). A jornalista deixou a emissora carioca para acertar com a "CazéTV", canal do influenciador Casimiro Miguel. A informação foi dada inicialmente pelo colunista Gabriel Vaquer, do portal "f5", e confirmada pelo Lance!.

A decisão de Bárbara Coelho se deu pelo desejo da jornalista de embarcar em projetos pessoais, além de realizar eventos corporativos. A Globo ainda tentou manter a profissional, mas sem sucesso. A emissora pretendia colocar a apresentadora na função de comentarista em um novo programa esportivo aos domingos à noite, no sportv.

A Cazé TV tem reforçado a equipe para as transmissões esportivas de 2025. Além de Bárbara Coelho, o canal de Casimiro Miguel também fechou a contratação de outros nomes neste início de ano, como Carol Barcellos, ex-Globo; Djalminha, ex-ESPN, Luiz Alano, ex-SBT; e Gabriel Simões, ex-TNT Sports.

Trajetória de Bárbara Coelho na Globo

A apresentadora está na Globo desde 2013. No início, Bárbara participava apenas das transmissões do SporTV, onde comandou o Tá na Área. A primeira oportunidade da jornalista na TV aberta aconteceu em 2018, na "Central da Copa", ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Em dezembro do mesmo ano, Bárbara assumiu o comando do "Esporte Espetacular no lugar" de Fernanda Gentil.