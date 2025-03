Santos volta aos treinos e espera Neymar para retomar tratamento de lesão

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, o elenco do Santos recebeu dois dias de folga e retorna aos treinos na manhã desta quarta-feira (12), no CT Rei Pelé. Com o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro, o time terá um longo período para se preparar.

Os jogadores tiveram a segunda e a terça-feira para assimilar a derrota para o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, e recuperar as energias após o clássico intenso. Agora, o foco se volta para a sequência da temporada.

O Peixe aguarda Neymar para dar continuidade ao tratamento das dores na coxa esquerda, que o impediram de atuar na semifinal. O camisa 10 deve seguir um trabalho de reforço muscular na academia, enquanto o restante do elenco inicia a preparação para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

A equipe alvinegra estreia no Brasileirão no dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário. Até lá, o técnico Pedro Caixinha terá tempo para testar novas estratégias e ajustar a equipe.

Além disso, o Santos pode sofrer baixas devido à Data Fifa. Até o momento, Rincón e Soteldo foram convocados pela seleção venezuelana, enquanto Neymar foi chamado para defender o Brasil. A janela internacional começa nesta segunda-feira e segue até o dia 25 de março.

